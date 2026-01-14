Kostenloses Webinar - Hebel ist nicht gleich Hebel - Checkliste zur Wahl des passenden Optionsscheins



Am heutigen Mittwoch (14.01.2026) laden wir Sie um 18:30 Uhr herzlich zu unserem Webinar "Hebel ist nicht gleich Hebel - Checkliste zur Wahl des passenden Optionsscheins" ein.



In diesem Webinar möchten wir uns näher mit dem Hebelprodukt "Optionsschein" beschäftigen. Hebelprodukte wie der Optionsschein bieten spannende Möglichkeiten. Zum Beispiel können Sie schon mit kleinen Beträgen auf bestimmte Marktbewegungen setzen. Gleichzeitig erfordern vor allem Optionsscheine ein gutes Verständnis für die Funktionsweise, Unterschiede und Risiken. Im heutigen Webinar zeigt Ihnen unser Produktexperte Julius Weiß, wie Sie Optionsscheine gezielt und professionell einsetzen können - ohne in typische Fallen zu tappen.



Wenn Sie also schon immer wissen wollten, worauf es bei der Auswahl des Optionsscheins wirklich ankommt und welche Merkmale Sie unbedingt beachten sollten, dann dürfen Sie sich dieses Webinar nicht entgehen lassen.



Wie gewohnt haben Sie außerdem die Möglichkeit, live Ihre Fragen zu stellen.



Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet heute, am 14. Januar um 18:30 Uhr statt.









