Bad Homburg v. d. Höhe (www.fondscheck.de) - Die Taunus Trust AG erweitert zum Jahresbeginn ihr Portfoliomanagement um ein ausgewiesenes Rententeam, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Philipp Busler und Dr. Thomas Umlauft treten als Partner und Mitglieder der Geschäftsleitung in das Unternehmen ein. Sie verantworten künftig den Bereich Fixed Income, den jüngst aufgelegten antizyklischen Rentenfonds TT Contrarian Bond (ISIN LU3229413151/ WKN A41UDE) sowie das neue Büro der Taunus Trust AG in München. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de