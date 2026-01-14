Der Parkplatzbetreiber Apcoa hat 2025 die Ladeinfrastruktur an seinen Standorten in Deutschland weiter ausgebaut: Insgesamt wurden bundesweit 307 neue Ladepunkte in Apcoa-Parkhäusern in Betrieb genommen. Der Schwerpunkt des Ausbaus lag 2025 auf Hamburg. An den Standorten Hanseviertel, Gänsemarkt, Elbphilharmonie sowie Blankenese P1 und P2 hat Apcoa insgesamt 55 Ladepunkte freigeschaltet. In Frankfurt am Main gingen weitere 30 Ladepunkte am Messeturm ...Den vollständigen Artikel lesen ...
