München (ots) -Horst Schlämmer ist zurück! Mit einer kinoreifen Glücks-Mission. Er will den Menschen das Lächeln zurückbringen. Doch das ist leichter gesagt als getan. Denn wie wird man eigentlich glücklich? Der stellvertretende Chefredakteur des "Grevenbroicher Tagblatts" begibt sich auf eine Reise durch die Republik und tut das, was er am besten kann - knallhart recherchieren und nachfragen. Ab 26. März 2026 im Verleih von LEONINE Studios im Kino!Entstanden ist eine Komödie, die uns dem Glück näherbringt - sehen Sie selbst!Horst Schlämmer hat die Faxen dicke: Die Preise steigen, die Stimmung sinkt, die Kneipen schließen. Kurzum: Deutschland hat Rücken! Und zwar im Gesicht. Also geht der stellvertretende Chefredakteur vom "Grevenbroicher Tagblatt" auf eine große Reise mit noch größerem Ziel: Er will den Leuten ihr Lächeln zurückbringen! Doch wie wird man glücklich? Schwere Zeiten verlangen nach klaren Antworten - und weil man die in Grevenbroich nicht finden kann, begibt sich Horst Schlämmer auf die Reise seines Lebens: Von Süddeutschland bis Sylt, von Berlin bis Büsum - per Anhalter, Krabbenkutter oder Schienenersatzverkehr. Er trifft Passanten, Promis und Psychologen, fragt knallhart nach und verliert, trotz vieler Rückschläge, nie seine Mission aus den Augen: Die Menschen wieder glücklich zu machen!Endlich bekommt die Nation, was sie braucht: Horst Schlämmer! Hape Kerkeling, einer der größten deutschen Entertainer, kehrt 2026 mit seiner legendären Kultfigur zurück auf die Leinwand. Suchte der stellvertretende Redakteur des Grevenbroichers Anzeigers in seinem ersten Kinoabenteuer "Horst Schlämmer - Isch kandidiere" noch das persönliche Glück in der großen Politik, findet er es nun in den kleinen Alltagsbegegnungen im ganzen Land.Regie führte Sven Unterwaldt ("Catweazle", "7 Zwerge", "Die Schule der magischen Tiere"). An der Seite von Hape Kerkeling ("Horst Schlämmer - Isch kandidiere", "Der Junge muss an die frische Luft") spielen die Comedian Tahnee Schaffarczyk in ihrer ersten Kinorolle sowie Laura Thomas ("Wissen macht AH!") sowie Meltem Kaptan ("Alter weißer Mann") und viele mehr. HORST SCHLÄMMER SUCHT DAS GLÜCK ist eine Produktion der Honeybird Film in Koproduktion mit LEONINE Studios und DEGETO/ARD. Ausführende Produktion ist Bubbles Film. Gefördert wurde das Projekt durch die Film- und Medienstiftung NRW, die MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein und den Deutschen FilmFörderFonds.Pressekontakt:PR (Print, TV, Hörfunk):Anja Oster, Linda Heckel und Leonie BayerTelefon: +49 30 - 263 959 590E-Mail: team@just-publicity.comOnline-PR:Franziska Buchholz, Anne Bombien, Ann-Kathrin ScheffelTelefon: 089-954 28 28 20E-Mail: presse@frandly-pr.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/6196464