RENK hält die EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr von 210 bis 235 Millionen Euro aufrecht, trotz vier wesentlicher Herausforderungen, die mehr als 10 % des Konzern-EBIT belasten (mwb est.): ein schwaches industrielles Umfeld, die Schwäche des USD trotz Hedging, Zölle und insbesondere die deutschen Exportbeschränkungen nach Israel, die Antriebssysteme und MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) betreffen. Diese Widerstandsfähigkeit der Prognose unterstreicht eine sehr starke Kosten-disziplin, mit einer underlying Marge von näherungsweise 18,5 % (excl. der Effekte) und einer klaren Margen-expansion auf dem richtigen Weg. Da jedoch zu erwarten ist, dass diese Herausforderungen bis 2026 anhalten, senken wir leicht unsere Prognosen für die Zukunft, während wir die Margen für 2025E erhöhen, was zu einem reduzierten Kursziel von 53,00 Euro (zuvor 55,00 Euro) führt. Während die langfristigen Fundamentaldaten weiterhin attraktiv sind, wird die Bewertung bereits den operativen Fortschritt vorweggenommen, was das Risiko-Rendite-Verhältnis in der nahen Zukunft nach unten verzerrt. Wir stufen die Aktie auf "SELL" herab. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/renk-ag
