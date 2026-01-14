EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: MLP SE / Abschlussmeldung Aktienrückkaufprogramm / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten VO (EU) 2016/1052 Erwerb eigener Aktien - Abschlussmeldung

14.01.2026 / 16:11 CET/CEST

MLP SE: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten VO (EU) 2016/1052 Erwerb eigener Aktien -

Abschlussmeldung

Im Zeitraum vom 12. Januar 2026 bis einschließlich 13. Januar 2026 wurden insgesamt 20.391 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der MLP SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 20. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 1. Dezember 2025 mitgeteilt wurde.

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Durchschnittskurs (in EURO) 12.01.2026 16.103 7,3271 13.01.2026 4.288 7,3740

Die Geschäfte sind in detaillierter Form auf der Internetseite der MLP SE veröffentlicht ( https://mlp-se.de ).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 1. Dezember 2025 bis einschließlich 13. Januar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 437.502 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der MLP SE erfolgte durch eine von der MLP SE beauftragten Bank ausschließlich über die Börse (Deutsche Börse Xetra).

Unser Aktienrückkaufprogramm haben wir innerhalb des veröffentlichten Erwerbszeitraums vom 1. Dezember 2025 (frühestmöglicher Erwerbszeitpunkt) bis 30. April 2026 (spätestmöglicher Erwerbszeitpunkt) vorzeitig abgeschlossen.