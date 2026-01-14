DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AGILE GRP HLDG.18/UND.FLR XS1785422731 BAW/UFN
AGILE GROUP 19/UND.FLR XS2003471617 BAW/UFN
AGILE GROUP 19/UND.FLR XS2081524675 BAW/UFN
AGILE GROUP 21/26 XS2343627712 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AGILE GRP HLDG.18/UND.FLR XS1785422731 BAW/UFN
AGILE GROUP 19/UND.FLR XS2003471617 BAW/UFN
AGILE GROUP 19/UND.FLR XS2081524675 BAW/UFN
AGILE GROUP 21/26 XS2343627712 BAW/UFN
© 2026 Xetra Newsboard