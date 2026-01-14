MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Mannheimer Software-Anbieter Osapiens wird nach eigenen Angaben als erstes deutsches Unternehmen in diesem Jahr mit einer Milliarde US-Dollar bewertet. Damit hat das Unternehmen den Status eines "Einhorns" erreicht, wie ein Sprecher des Start-ups bestätigte. Auch nach sorgfältiger Prüfung hätten sie kein anderes Unternehmen gefunden, das in diesem Jahr bereits entsprechend bewertet worden sei. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Osapiens entwickelt laut seiner Internetseite Unternehmenssoftware, mit der Firmen etwa die Nachhaltigkeit und Effizienz ihrer Prozesse auf einer zentralen Plattform steuern können. Der Osapiens-Hub umfasse aktuell mehr als 25 Lösungen, die unter anderem KI-gestützte Automatisierung ermöglichten, heißt es dort.

Das Unternehmen hat demnach mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und mehr als 2.400 Kunden weltweit. Start-ups mit einem Wert von über einer Milliarde Dollar werden als "Unicorn" ("Einhorn") bezeichnet./jak/DP/jha