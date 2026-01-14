LONDON, Jan. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gemba Finance Ltd ("Gemba"), die führende britische Bankinfrastruktur- und Embedded-Finance-Plattform, gab heute die Ernennung von Georg Hauer, ehemaliger Geschäftsführer von N26 und COO/CFO von Hawk AI, zum strategischen Berater bekannt. Herr Hauer wird die Geschäftsleitung von Gemba bei der Skalierung der Geschäftstätigkeiten, der Bewältigung komplexer regulatorischer Rahmenbedingungen und der Beschleunigung der Expansionsstrategien für die Märkte im Vereinigten Königreich, in der Europäischen Union und in den Vereinigten Staaten unterstützen.

Während sich die Fintech-Branche von einer Phase der raschen B2C-Akquisition hin zu einer ausgereiften Ära der B2B-Infrastrukturresilienz entwickelt, steht Gemba an der Spitze dieser Evolution. Das proprietäre Modell von Gemba als "einziges lizenziertes Unternehmen" bietet Nicht-Bank-Organisationen einen nahtlosen, vollständig regulierten Weg, um Bankdienstleistungen anzubieten - von IBANs bis hin zu Firmenkreditkarten -, ohne dass sie eine eigene Banklizenz erwerben müssen.

Ein Konzept für die Skalierung

Georg Hauer verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Führungserfahrung im Zentrum der globalen Fintech-Revolution. Während seiner Tätigkeit bei N26 war er maßgeblich daran beteiligt, das digitale Bankunternehmen von einer Bewertung von 500 Millionen Dollar auf über 9 Milliarden Dollar zu skalieren, wobei er die Geschäfte in der DACH-Region und Nordeuropa leitete. Zuletzt war Herr Hauer als COO und CFO von Hawk AI für die Expansion des Unternehmens in über 60 Länder weltweit verantwortlich und etablierte sich als Vordenker im Bereich der Prävention von Finanzkriminalität und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Strategische Ausrichtung für eine neue Ära

"Georgs Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Finanzinstituten ist im europäischen Ökosystem unübertroffen", erklärt Alexander Legoshin, CEO von Gemba. "Seine doppelte Erfahrung - der Aufbau eines Konsumgüterriesen bei N26 und die Skalierung eines B2B-Infrastrukturanbieters bei Hawk AI - passt perfekt zur Mission von Gemba. Während wir unsere Präsenz in Großbritannien ausbauen und uns auf die Expansion in die USA und die EU vorbereiten, wird Georgs Beratung in Bezug auf Regulierungsstrategien und organisatorische Skalierung entscheidend dazu beitragen, dass wir nicht nur schnell, sondern auch sicher wachsen."

"Embedded Finance scheitert selten an der Technologie. Es scheitert, weil Bankgeschäfte und Compliance komplex und fragmentiert sind und nicht zum Kerngeschäft eines Unternehmens gehören ", so Georg Hauer. "Gemba hat eine leistungsstarke Infrastruktur geschaffen, die die regulatorische Komplexität für seine Partner effektiv bewältigt. Ich freue mich darauf, mit dem Gemba-Team zusammenzuarbeiten, um dieses Modell zunächst in Großbritannien und Europa und anschließend weltweit zu skalieren und sicherzustellen, dass Innovation und Compliance Hand in Hand mit Innovationen im Bankwesen gehen."

Über Gemba

Gemba ist ein in Großbritannien ansässiger Anbieter von Bankinfrastruktur (FCA-Referenznummer 804853), der Unternehmen die Möglichkeit bietet, Finanzdienstleistungen in ihre Produkte zu integrieren. Über seine White-Label-Plattform und leistungsstarken APIs bietet Gemba Konten, Zahlungen und Karten an, die durch einen umfassenden Compliance-Schutz abgesichert sind, der Partner vor regulatorischen Risiken schützt.



Über Georg Hauer

Georg Hauer ist Fintech-Berater und Unternehmer. Zuvor war er als Geschäftsführer bei N26 und als COO/CFO bei Hawk AI tätig. Er ist spezialisiert auf die Skalierung digitaler Bankmodelle, Regulierungsstrategien und Organisationsdesign für Unternehmen mit extremem Wachstum.

