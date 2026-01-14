© Foto: OpenAISchaeffler und Bosch gehen Partnerschaften für humanoide Roboter mit Neura Robotics ein: Dabei sollen Sensoranzüge und Robotergelenke die Automatisierung und Effizienz in der Fertigung vorantreiben.Wie Schaeffler am Dienstag bekanntgab, plant das Unternehmen verstärkt Komponenten für humanoide Roboter herzustellen und diese in großer Stückzahl in der eigenen Produktion einzusetzen. Dabei gab es eine strategische Partnerschaft mit dem britischen Unternehmen Humanoid bekannt. Laut eigenen Abgaben wird das Unternehmen Bauteile für Robotergelenke entwickeln und liefern, insbesondere für Oberkörper, Schultern und Arme humanoider Roboter. Klaus Rosenfeld, CEO von Schaeffler erklärte, das …Den vollständigen Artikel lesen
