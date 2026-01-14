Die H.U. Group Holdings, Inc. (das "Unternehmen") gab heute die Entscheidung des Board of Directors vom 14. Januar 2026 bekannt, einen personellen Wechsel auf der Position des Representative Executive Officer des Unternehmens wie unten beschrieben vorzunehmen.

1. Name und Funktionsbezeichnung des neu ernannten Representative Executive Officer

Name Neue Funktionsbezeichnung Bisherige Funktionsbezeichnung Goki Ishikawa Representative Executive Officer,

President und Group CEO Managing Executive Officer

2. Name und Funktionsbezeichnung des ausscheidenden Representative Executive Officer

Name Neue Funktionsbezeichnung Bisherige Funktionsbezeichnung Shigekazu Takeuchi Director und Executive Officer Director, Representative Executive Officer, Chairman, President und Group CEO

3. Grund für den Wechsel

Im Mai 2025 gab das Unternehmen mit Blick auf die Umsetzung seiner Vision für 2035 seinen mittelfristigen Managementplan "H.U. 2030" (MMP) sowie seinen CEO-Nachfolgeplan einschließlich des Zeitplans für die Ernennung des künftigen CEO bekannt. Im Zuge der Nachfolgeplanung hat das Unternehmen erkannt, dass Herr Goki Ishikawa als CEO am besten geeignet ist, die Umsetzung des MMP zu leiten, da er als Executive Officer mit Zuständigkeit für IVD maßgeblich zum Wachstum der H.U. Group beigetragen hat. Diese Erwägungen haben zu der Entscheidung geführt.

4. Kurzprofil des neu ernannten Representative Executive Officer

Name: Goki Ishikawa

Geburtsdatum: 18. November 1976

Anzahl der gehaltenen Aktien: 20.100 Aktien (Stand: Juni 2025)

Karriere im Überblick:

März 1999 Universität Tokio, B.A. Economics April 2000 Eintritt in die japanische Verteidigungsbehörde (heute Verteidigungsministerium Japans) Juni 2006 Harvard Business School, M.B.A. September 2006 Wechsel zur Boston Consulting Group Dezember 2008 Wechsel zu Elsevier Januar 2012 Wechsel in das Unternehmen Juni 2013 Director, Fujirebio Diagnostics Inc. (bis heute) April 2014 Director, FUJIREBIO INC. Juni 2014 Director, Fujirebio Europe N.V. (bis heute) März 2015 Representative Director, FUJIREBIO INC. April 2016 Representative Managing Director, FUJIREBIO INC. April 2017 Executive Vice President und Representative Director, FUJIREBIO INC. Executive Vice President und Representative Director, Fujirebio Holdings, Inc. Juni 2018 President und CEO, FUJIREBIO INC. Juni 2020 Executive Officer des Unternehmens President und CEO, Fujirebio Holdings, Inc. (bis heute) Director, FUJIREBIO INC. (bis heute) Juni 2023 Director, SRL, Inc. (bis heute) Juni 2025 Managing Executive Officer des Unternehmens (bis heute)

5. Voraussichtlicher Amtsanantritt

1.April 2026

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260113293606/de/

