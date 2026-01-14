Die H.U. Group Holdings, Inc. (das "Unternehmen") gab heute die Entscheidung des Board of Directors vom 14. Januar 2026 bekannt, einen personellen Wechsel auf der Position des Representative Executive Officer des Unternehmens wie unten beschrieben vorzunehmen.
1. Name und Funktionsbezeichnung des neu ernannten Representative Executive Officer
Name
Neue Funktionsbezeichnung
Bisherige Funktionsbezeichnung
Goki Ishikawa
Representative Executive Officer,
Managing Executive Officer
2. Name und Funktionsbezeichnung des ausscheidenden Representative Executive Officer
Name
Neue Funktionsbezeichnung
Bisherige Funktionsbezeichnung
Shigekazu Takeuchi
Director und Executive Officer
Director, Representative Executive Officer, Chairman, President und Group CEO
3. Grund für den Wechsel
Im Mai 2025 gab das Unternehmen mit Blick auf die Umsetzung seiner Vision für 2035 seinen mittelfristigen Managementplan "H.U. 2030" (MMP) sowie seinen CEO-Nachfolgeplan einschließlich des Zeitplans für die Ernennung des künftigen CEO bekannt. Im Zuge der Nachfolgeplanung hat das Unternehmen erkannt, dass Herr Goki Ishikawa als CEO am besten geeignet ist, die Umsetzung des MMP zu leiten, da er als Executive Officer mit Zuständigkeit für IVD maßgeblich zum Wachstum der H.U. Group beigetragen hat. Diese Erwägungen haben zu der Entscheidung geführt.
4. Kurzprofil des neu ernannten Representative Executive Officer
Name: Goki Ishikawa
Geburtsdatum: 18. November 1976
Anzahl der gehaltenen Aktien: 20.100 Aktien (Stand: Juni 2025)
Karriere im Überblick:
März 1999
Universität Tokio, B.A. Economics
April 2000
Eintritt in die japanische Verteidigungsbehörde (heute Verteidigungsministerium Japans)
Juni 2006
Harvard Business School, M.B.A.
September 2006
Wechsel zur Boston Consulting Group
Dezember 2008
Wechsel zu Elsevier
Januar 2012
Wechsel in das Unternehmen
Juni 2013
Director, Fujirebio Diagnostics Inc. (bis heute)
April 2014
Director, FUJIREBIO INC.
Juni 2014
Director, Fujirebio Europe N.V. (bis heute)
März 2015
Representative Director, FUJIREBIO INC.
April 2016
Representative Managing Director, FUJIREBIO INC.
April 2017
Executive Vice President und Representative Director, FUJIREBIO INC.
Executive Vice President und Representative Director, Fujirebio Holdings, Inc.
Juni 2018
President und CEO, FUJIREBIO INC.
Juni 2020
Executive Officer des Unternehmens
President und CEO, Fujirebio Holdings, Inc. (bis heute)
Director, FUJIREBIO INC. (bis heute)
Juni 2023
Director, SRL, Inc. (bis heute)
Juni 2025
Managing Executive Officer des Unternehmens (bis heute)
5. Voraussichtlicher Amtsanantritt
1.April 2026
