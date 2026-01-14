Zum Start ins Börsenjahr 2026 analysieren Cornelia Frey (Boerse Stuttgart Group) und Kemal Bagci (BNP Paribas) die aktuelle Marktlage an den Kapitalmärkten. Im Fokus stehen Rohstoffe wie Gold, Silber und Platin, die in unsicheren Zeiten verstärkt als sicherer Hafen gelten. Darüber hinaus sprechen sie über geopolitische Risiken und deren Einfluss auf die Ölpreise sowie über Inflation und Investitionen. Abgerundet wird das Gespräch durch einen Ausblick auf den DAX und die europäische Wirtschaft, bei dem trotz volatiler Märkte positive Entwicklungen erwartet werden - ein Crash-Szenario sehen die Experten derzeit nicht.
