Menschen sind emotionale Wesen. Diesen Aspekt sollte man keineswegs vergessen, vor allem nicht, wenn man direkt mit Menschen arbeitet. Der folgende Beitrag befasst sich damit, wie der Mensch aus psychologischer Sicht über Versicherungen entscheidet und was Vermittler hierbei beachten sollten. Ein Artikel von Diana Ehrenberg, Leiterin Vertrieb der Zukunft bei den Versicherungsforen Leipzig, und Alina Donner, Projektassistentin Vertrieb der Zukunft Versicherungen sind ein zentrales Element privater ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact