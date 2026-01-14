CLARITY Act: US-Senat legt feste Termine fest - Regulatorische Klarheit für Kryptowährungen rückt in greifbare Nähe

Der US-Senat beschleunigt die Regulierungsarbeit am Kryptomarkt: Der Senate Agriculture Committee hat konkrete Termine für die Markups des CLARITY Act festgelegt. Der Gesetzestext soll bis zum 21. Januar veröffentlicht werden, bevor am 27. Januar um 15 Uhr EST die Ausschuss-Beratung stattfindet. Diese Fristen beenden monatelange Verzögerungen, die durch parteiübergreifende Streitigkeiten über DeFi, Stablecoins sowie die Zuständigkeitsverteilung zwischen SEC und CFTC entstanden waren. Der CLARITY Act könnte eine der bedeutendsten Reformen für den Kryptosektor darstellen und erstmals klare rechtliche Rahmenbedingungen schaffen.

Termine markieren Wendepunkt in Washington

Die nun fixierten Daten setzen Capitol Hill unter konkreten Zeitdruck. Ursprünglich war eine Markup-Sitzung bereits Mitte Januar geplant, doch Ausschussvorsitzender John Boozman verschob den Termin, um weitere Zugeständnisse zu erzielen und breitere parteiübergreifende Unterstützung zu sichern. Mit der Veröffentlichung des Gesetzestextes bis 21. Januar beginnt die Phase der öffentlichen Prüfung durch Lobbyisten, Branchenvertreter und Investoren. Ab diesem Moment werden Details sichtbar, die bislang nur in internen Entwürfen kursierten.

Der CLARITY Act zielt darauf ab, die langjährige regulatorische Unsicherheit zu beseitigen. Er soll klare Klassifizierungen digitaler Vermögenswerte sowie eine eindeutige Aufgabenverteilung zwischen SEC und CFTC festlegen. Besonders die vorgesehene Hauptaufsicht der CFTC über Spot-Märkte für Bitcoin, Ether und vergleichbare Assets wird in der Branche positiv aufgenommen, da sie eine Abkehr von der bisher dominierenden SEC-Perspektive signalisiert.

Bitcoin Hyper Presale: Layer-2-Projekt profitiert von regulatorischer Dynamik

Parallel zur Debatte in Washington gewinnt die technologische Weiterentwicklung von Bitcoin an Fahrt. Layer-2-Lösungen sollen die Sicherheit der Hauptchain bewahren und gleichzeitig schnellere, kostengünstigere Transaktionen sowie neue Anwendungsbereiche wie Zahlungen, DeFi und Finanzprodukte ermöglichen. Bitcoin Hyper positioniert sich als direkte Ergänzung zum Bitcoin-Netzwerk und verbindet dessen Stabilität mit einer leistungsfähigen zweiten Ebene.

Der laufende Presale von Bitcoin Hyper hat bereits über 30,4 Millionen US-Dollar eingesammelt und zeigt damit starkes initiales Interesse. Das Projekt trifft genau in einer Phase den Nerv des Marktes, in der der Fokus zunehmend auf reale Nutzung und solide Fundamentaldaten liegt statt auf reine Narrative.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.