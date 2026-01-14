Bitcoin Prognose: Krypto-Experte sieht neues Allzeithoch bereits im Februar

Bitcoin verzeichnet im neuen Jahr einen zweiten deutlichen Kursanstieg und notiert aktuell stabil über der 95.000-Dollar-Marke. In der ersten Januarwoche überschritt der Kurs knapp 94.000 US-Dollar, bevor gestern ein neues Jahreshoch bei 95.740 US-Dollar erreicht wurde. Der Krypto-Analyst und Unternehmer Michael van de Poppe sieht in der aktuellen Dynamik einen klaren Aufwärtstrend und prognostiziert für die kommenden Wochen ein neues Allzeithoch. Diese Einschätzung basiert auf technischen Signalen und dem wachsenden institutionellen Interesse.

100.000-Dollar-Marke als entscheidender Widerstand

Michael van de Poppe verweist in seinem jüngsten Beitrag auf einen bestehenden Aufwärtstrend, dessen größter Widerstand derzeit bei 100.000 US-Dollar liegt. Sollte Bitcoin diese psychologische und technische Marke nachhaltig überwinden, hält er ein neues Allzeithoch bereits im Februar für sehr wahrscheinlich. Die Marke von 100.000 US-Dollar wurde bereits im Mai 2025 überschritten und bis November gehalten, bevor ein Rücksetzer auf unter 85.000 US-Dollar folgte.

Ein erneuter Durchbruch könnte laut van de Poppe durch verstärktes institutionelles Interesse und aufkommenden Markthype weitere starke Kursgewinne auslösen. Die Spot-Bitcoin-ETFs verzeichnen nach Daten von The Block ein Gesamtvolumen von über 1,65 Billionen US-Dollar Mitte Januar, was die Annäherung an frühere Höchststände unterstreicht.

Bitcoin Hyper Presale: Layer-2-Projekt sammelt über 30 Millionen US-Dollar

Das wachsende Interesse am Bitcoin-Ökosystem zeigt sich auch in der Nachfrage nach Layer-2-Lösungen. Bitcoin Hyper befindet sich derzeit im Vorverkauf und hat bereits über 30 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das Projekt zielt darauf ab, Bitcoin durch eine skalierbare zweite Ebene nutzbarer zu machen, unter anderem durch Integration der Solana Virtual Machine für hohe Geschwindigkeit und niedrige Gebühren.

Der native HYPER-Token dient als Governance-Token für die kommende DAO, als Zahlungsmittel für Gas-Gebühren und im Staking-Programm, das bereits im Presale eine jährliche Rendite von 38 Prozent bietet. Die Kombination aus technischem Nutzen und frühem Einstiegspreis zieht derzeit starkes Kapital an.

