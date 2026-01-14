Polymarket-Trader verliert 2,36 Millionen US-Dollar in acht Tagen - Lektionen für Prognosemärkte

Prognosemärkte wie Polymarket erleben derzeit einen starken Boom und ziehen Woche für Woche neue Rekordvolumina an. Immer mehr Trader wetten auf politische Ereignisse, Sportresultate oder Wirtschaftsdaten, teils mit hohen Einsätzen und teils mit gezieltem Ausnutzen von Wahrscheinlichkeitsasymmetrien. Während einige Positionen hohe Gewinne erzielen, zeigen Gegenbeispiele die Risiken solcher Märkte. Ein Trader hat kürzlich innerhalb von nur acht Tagen 2,36 Millionen US-Dollar verloren - ein Fall, der die Grenzen zwischen kalkulierter Spekulation und ruinösem Risiko verdeutlicht.

Hohe Konzentration und fehlendes Risikomanagement

Der betroffene Trader platzierte in acht Tagen 53 Wetten, von denen 25 gewannen und 28 verloren - eine Trefferquote von 47,2 Prozent. Der Fokus lag fast ausschließlich auf Sportmärkten wie NFL, NBA, NHL und NCAA, vor allem auf Spread-Märkten. Die Einsätze waren extrem hoch: Viele Positionen lagen bei 200.000 US-Dollar, einige sogar über einer Million US-Dollar pro Trade. Der Trader hielt alle Positionen konsequent bis zur Abrechnung, ohne Absicherung, Teilverkäufe oder Skalierung.

Gewonnene Trades erzielten Renditen zwischen etwa 60 und 150 Prozent, verlorene Positionen hingegen endeten bei null - also minus 100 Prozent. Bei einer Trefferquote unter 50 Prozent und solch konzentrierten Positionen reichen wenige Fehlentscheidungen aus, um vorherige Gewinne vollständig auszulöschen. Das Risikoprofil war mathematisch kaum tragfähig, da einzelne Ergebnisse das gesamte Kapital dominieren konnten.

