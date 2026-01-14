Bitcoin bricht aus: Kurs verlässt zweimonatige Konsolidierung und erobert Jahresopen

Bitcoin hat nach mehr als zwei Monaten enger Seitwärtsbewegung einen technischen Ausbruch nach oben vollzogen. Der Kurs löst sich aus einem klar definierten Chartmuster und erobert dabei den Bereich um den Jahresopen von 2025 zurück, der zuvor mehrfach als starker Widerstand gewirkt hatte. Mehrere gescheiterte Anläufe in den vergangenen Wochen machen die aktuelle Bewegung besonders bedeutungsvoll. Das Momentum nimmt zu, begleitet von steigender Volatilität, was nach längeren Range-Phasen typisch ist.

Technischer Ausbruch aus aufsteigendem Dreieck

Der Ausbruch erfolgt aus einem aufsteigenden Dreieck, das durch Fibonacci-Zonen und einen übergeordneten Parallelkanal ergänzt wird. Mit dem Bruch nach oben entsteht technischer Spielraum, der kurzfristig den Bereich um 100.000 US-Dollar in Reichweite rückt - eine Marke mit hoher psychologischer Bedeutung. Das nächste größere Ziel liegt bei rund 116.000 US-Dollar, nahe der oberen Begrenzung des langfristigen Kanals. Vom aktuellen Niveau aus entspräche das einem potenziellen Anstieg von etwa 11 bis 12 Prozent.

Nach der langen Konsolidierung sammelten sich Stopps ober- und unterhalb der Range, sodass aufgestaute Liquidität nun freigesetzt wird. Solche Bewegungen verlaufen nach Seitwärtsphasen oft beschleunigt und dynamisch.

Vierjahreszyklus und gedämpftes Marktumfeld

Der größere Kontext bleibt vom Vierjahreszyklus geprägt, der in früheren Zyklen nach starken Erholungen häufig Korrekturen in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts zeigte. Bei einem Lauf bis 116.000 US-Dollar würde dieser gleitende Durchschnitt erneut erreichbar. Das Interesse am Kryptomarkt liegt derzeit unter dem Niveau vieler Phasen aus 2023, was sich in Suchanfragen, Handelsaktivität und Social-Media-Interaktionen widerspiegelt. Die jüngsten US-Inflationsdaten von 2,7 Prozent brachten keine Überraschungen und nahmen zusätzlichen Druck von den Märkten.

Ethereum zeigt im Zuge des Bitcoin-Ausbruchs ebenfalls Stärke und könnte bald die 3.700-US-Dollar-Marke anlaufen, was einem Potenzial von rund 10 Prozent entspricht. Historisch folgten schwache vierte Quartale bei Ethereum oft starke erste Quartale.

Bitcoin Hyper Presale: Layer-2-Lösung vor Preissteigerung

Bitcoin Hyper positioniert sich als Layer-2-Lösung, die auf der Solana Virtual Machine aufbaut und Bitcoin über das reine Halten hinaus nutzbar machen soll. Das Konzept ermöglicht komplexe Transaktionen mit hoher Geschwindigkeit, während die Sicherheit der Bitcoin-Blockchain erhalten bleibt. Über eine Bridge wird natives BTC gesperrt und 1:1 auf der Layer 2 abgebildet, mit gebündelten Abrechnungen zurück aufs Mainnet. Dadurch entsteht Raum für DeFi, Gaming und Anwendungen, die auf der Basisschicht technisch schwierig umsetzbar wären.

Der native HYPER-Token dient als Gas für Transaktionen, als Staking-Asset zur Netzwerksicherung und als Governance-Token. Der Presale läuft aktuell noch, die laufende Phase endet in weniger als 10 Stunden. Der Preis liegt derzeit bei 0,013575 US-Dollar, bevor in der nächsten Runde eine automatische Anpassung erfolgt. Bislang wurden über 30 Millionen US-Dollar eingesammelt.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.