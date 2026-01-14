US-Senat präsentiert Entwurf: Neues Krypto-Gesetz soll regulatorisches Chaos beenden

Der US-Senat hat einen umfassenden Entwurf für ein neues Marktstrukturgesetz im Kryptobereich veröffentlicht, das digitale Vermögenswerte erstmals auf eine eigenständige rechtliche Basis stellen soll. Bisherige Unsicherheiten durch veraltete Finanzgesetze und anhaltende Konflikte zwischen SEC und CFTC sollen damit ein Ende finden. Der Entwurf verspricht klare Kategorisierungen, definierte Zuständigkeiten und mehr Transparenz, was als potenziell historischer Schritt für den gesamten Kryptomarkt gilt. Für Investoren, Projekte und institutionelle Akteure könnte dies den Weg zu größerer Stabilität und Kapitalzuflüssen ebnen.

Klare Aufteilung der Behördenzuständigkeiten

Der Kern des Gesetzentwurfs liegt in der eindeutigen Trennung der Regulierungskompetenzen. Digitale Vermögenswerte sollen entweder als Wertpapiere der SEC oder als rohstoffähnliche Assets der CFTC zugeordnet werden. Dadurch würde der jahrelange Kompetenzstreit zwischen den Behörden offiziell beendet. Für viele Projekte und Börsen entstünde erstmals Vorhersehbarkeit darüber, welche Regeln konkret gelten.

Zusätzlich führt der Entwurf die Kategorie "Ancillary Assets" ein. Diese umfasst Token, die primär Netzwerkzugang gewähren und keine Unternehmensanteile darstellen. Solche Assets würden nicht automatisch als Wertpapiere klassifiziert, müssten jedoch transparente Angaben zu Entwicklern, Token-Verteilung, Funktionsweise und Risiken liefern. Große Kapitalaufnahmen erfordern zudem geprüfte Finanzdaten, um undurchsichtige Strukturen zu erschweren.

