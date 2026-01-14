EQS-News: Savaya Group / Schlagwort(e): Produkteinführung

Savaya Group kündigt Zumana an, eine neue Beachfront-Destination an Balis ikonischem Kuta Beach



14.01.2026 / 16:35 CET/CEST

BALI, Indonesien, 14. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die Savaya Group hat heute in Zusammenarbeit mit PT Kharisma Anugrah Jawara Abadi (KAJA Group), einem bekannten indonesischen Hotelentwickler, Zumana, ein neues Hotel am Strand entlang der ikonischen Küstenlinie von Kuta Beach vorgestellt. Als immersive Erkundung der modernen Gesellschaft konzipiert, ist Zumana eine lebendige Umgebung, in der menschliches Verhalten, Rituale und Selbstdarstellung beobachtet, verstärkt und gefeiert werden. Umrahmt von Balis legendären Sonnenuntergängen entfaltet sich das Erlebnis durch Musik, Architektur und kollektives Beisammensein, wobei die Grenzen zwischen Zuschauern und Teilnehmern verschwimmen. An einem der historisch bedeutsamsten Küstenabschnitte Balis gelegen, stellt Zumana Kuta als modernes Reiseziel wieder vor und bietet eine neue Perspektive auf eine Gegend, die einst die globale Anziehungskraft der Insel bestimmte. Der von der international anerkannten Rockwell Group entworfene Veranstaltungsort mit einer Fläche von 35.000 Quadratmetern verbindet ein Tageserlebnis am Strand mit einem Restaurant mit 200 Sitzplätzen, so dass die Gäste nahtlos von sonnenverwöhnten Nachmittagen zu gehobenen Restaurants und Nachtleben übergehen können, wenn der Tag in die Nacht übergeht. Alex Cordova, CEO der Savaya Group, sagte:

"Aufbauend auf dem weltweiten Erfolg von Savaya unterstreicht dieses Projekt unser langfristiges Engagement für Bali als Reiseziel mit einer eigenen Identität und globaler Relevanz. Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung von Konzepten, die hier ihren Ursprung haben, international auf Resonanz stoßen und einen bedeutenden Beitrag zur dauerhaften Attraktivität der Insel leisten. Im Kern geht es bei unserer Arbeit darum, Erlebnisse zu schaffen, die den Gästen noch lange nach ihrer Abreise in Erinnerung bleiben." Nadia Tjahyadikarta, Geschäftsführerin der KAJA-Gruppe, fügte hinzu:

"Als eine in Indonesien gegründete Gruppe bauen wir unser Portfolio durch ein Gleichgewicht aus globalen Partnerschaften und originellen Konzepten weiter aus. Das vorliegende Projekt steht für Letzteres, ein von Grund auf neu konzipiertes Ziel, das einen eigenen Standpunkt zum Ausdruck bringt. In Zusammenarbeit mit der Savaya Group sind wir stolz darauf, ein Strand-Erlebnis zu schaffen, das neue Maßstäbe für Indonesien und Südostasien setzt." Das Zumana soll 2026 am Kuta Beach eröffnet werden und Balis Position als weltweit führendes Reiseziel für Lifestyle, Kultur und Gastfreundschaft weiter stärken. www.ZumanaBali.com Über Savaya-Gruppe Die Savaya Group ist ein Gastgewerbeunternehmen, das im gesamten asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten Restaurants, Nachtlokale, Wellness- und Lifestyle-Ziele entwickelt und betreibt. Zu ihrem Portfolio gehören Savaya Bali, Desa Kitsuné und Ina Ré, deren Projekte weltweit für ihre Erlebnisgastronomie bekannt sind. Über KAJA GROUP Die KAJA-Gruppe (PT Kharisma Anugrah Jawara Abadi) ist ein indonesischer Hotel- und Lifestyle-Entwickler, der 2016 gegründet wurde und sich auf designorientierte Konzepte und hochwertige Gästeerlebnisse konzentriert. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2861509/Kuta_Bali_2_9_w_06__2.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/savaya-group-kundigt-zumana-an-eine-neue-beachfront-destination-an-balis-ikonischem-kuta-beach-302661295.html



