11 Organisationen und Gymnasien aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Brasilien, Kanada, Nepal, der Schweiz und Uganda erhielten insgesamt 5,9 Millionen US-Dollar in sechs Nachhaltigkeitskategorien

Von KI-gestützter Diagnostik bis hin zu Cooling-as-a-Service die diesjährigen Gewinner bieten lokal angepasste Innovationen, die Millionen von Menschen zugutekommen

In 18 Jahren hat der Preis Lösungen für mehr als 411 Millionen Menschen weltweit hervorgebracht

Der Zayed Sustainability Prize, die wegweisende Auszeichnung der Vereinigten Arabischen Emirate für innovative Lösungen zu globalen Herausforderungen, hat heute die Gewinner des Jahres 2026 bekannt gegeben und feiert damit 18 Jahre Engagement für die Stärkung von Gemeinschaften und die Förderung eines inklusiven, nachhaltigen Fortschritts auf der ganzen Welt.

The 2026 winners of the Zayed Sustainability Prize were recognised by the President of the UAE in Abu Dhabi on 13 January 2026 (Photo: AETOSWire)

Im Rahmen einer Zeremonie während der Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW), an der Staatschefs, Minister und Wirtschaftsführer teilnahmen, ehrte Seine Hoheit Scheich Mohamed bin Zayed, Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, die Gewinner für ihre herausragenden Beiträge zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung weltweit.

Seine Hoheit Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan erklärte: "Die VAE setzen sich weiterhin entschlossen für die Unterstützung von Bemühungen ein, die das Wohlergehen der Menschen verbessern und die Grundlagen für Stabilität und Fortschritt auf der ganzen Welt stärken. Der Zayed Sustainability Prize fördert weiterhin praktische Lösungen, die Gemeinschaften stärken und durch Innovation und Zusammenarbeit neue Möglichkeiten eröffnen. Mit dieser dauerhaften Plattform ehren wir das Vermächtnis von Scheich Zayed, dessen Vision von Mitgefühl, Einheit und gemeinsamem Wohlstand weiterhin eine bessere Zukunft für alle gestaltet."

Seine Exzellenz Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Minister für Industrie und Spitzentechnologie der Vereinigten Arabischen Emirate und Generaldirektor des Zayed Sustainability Prize, würdigte die Preisträger für die Förderung skalierbarer Innovationen, die greifbare soziale und ökologische Vorteile bieten.

S.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber sagte: "Die diesjährigen Gewinner zeigen, wie praktische, realitätsnahe Lösungen Leben verändern können von der Stärkung der Gesundheits- und Ernährungssysteme bis hin zur Verbesserung des Zugangs zu sauberer Energie und Wasser. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind seit langem davon überzeugt, dass es wichtig ist, Fähigkeiten mit Bedürfnissen zu verbinden und Brücken zwischen Sektoren und Regionen zu schlagen, um dauerhafte, messbare Ergebnisse zu erzielen. Diese Überzeugung basiert auf einem inklusiven Fortschritt, und durch den Zayed Sustainability Prize wird diese Vision in die Tat umgesetzt, indem Innovationen gefördert werden, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen und neue Wege für Wachstum eröffnen."

Seit seiner Gründung im Jahr 2008 hat sich der Preis zu einem Katalysator für wirkungsvolle Veränderungen entwickelt und zeichnet kleine und mittlere Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und weiterführende Schulen aus, die sich mit kritischen Herausforderungen in den sechs Kategorien Gesundheit, Ernährung, Energie, Wasser, Klimaschutz und globale weiterführende Schulen befassen. Mit seinen 128 Preisträgern hat der Preis das Leben von über 411 Millionen Menschen beeinflusst.

In diesem Zyklus gingen rekordverdächtige 7.761 Einreichungen aus 173 Ländern ein, die in einem strengen, mehrstufigen Bewertungsverfahren von technischen Experten, dem Auswahlkomitee und einer hochkarätigen Jury unter dem Vorsitz von S.E. Ólafur Ragnar Grímsson, ehemaliger Präsident Islands, geprüft wurden.

Seine Exzellenz Ólafur Ragnar Grímsson erklärte: "Die Gewinner des Jahres 2026 spiegeln eine zunehmende Reife im Bereich der Nachhaltigkeitsinnovation wider wo Technologie, lokales Wissen und Umsetzung zusammenkommen. Diese Lösungen sind darauf ausgelegt, unter realen Bedingungen zu funktionieren und im Laufe der Zeit verantwortungsbewusst zu wachsen. Sie bieten anschauliche Beispiele dafür, wie praktische Erfindungsgabe, gestützt auf Erfahrung, den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen verbessern und das tägliche Leben erleichtern kann. Da diese Ansätze kontinuierlich weiterentwickelt werden, weisen sie den Weg zu einem integrativeren und effektiveren Ansatz für eine nachhaltige Entwicklung in den kommenden Jahren."

In der Kategorie "Gesundheit" wurde Jade, ein KMU aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, für die Neukonzeption von neurologischen Entwicklungsscreenings mithilfe von KI und spielerischen Elementen ausgezeichnet. Die gamifizierte Plattform, die kognitive Bewertungen, Eye-Tracking und personalisiertes Lernen kombiniert, wird mittlerweile in über 450 Einrichtungen in 179 Ländern eingesetzt. Durch die Verkürzung der Wartezeiten für Diagnosen und die Verbesserung der Einbindung hat Jade bereits mehr als 180.000 Kinder weltweit unterstützt und setzt neue Maßstäbe für eine inklusive Frühförderung.

Der Preis in der Kategorie "Lebensmittel" ging an N&E Innovations aus Singapur, das für seine bahnbrechenden biologisch abbaubaren antimikrobiellen Verpackungen und Beschichtungen ausgezeichnet wurde, die die Haltbarkeit von Lebensmitteln verlängern und gleichzeitig Abfall an der Quelle bekämpfen. Die patentierte Technologie des Unternehmens, die aus upgecycelten Lebensmittelabfällen und pflanzlichen Inhaltsstoffen hergestellt wird, bietet eine antimikrobielle Wirksamkeit von 99,9 und erzielt eine 4,5-mal geringere Keimzahl als herkömmliche Materialien. Lebensmittelecht, kompostierbar und kreislauffähig bereits über 400.000 nachhaltige Verpackungen haben die Verbraucher erreicht.

In der Kategorie "Energie" wurde die Schweizer BASE Foundation für ihre Bemühungen ausgezeichnet, den Zugang von Gemeinden zu nachhaltiger Kühlung zu revolutionieren. Das "Cooling-as-a-Service"-Modell eliminiert Vorabkosten und macht kohlenstoffarme Kühlung sowohl effizient als auch erschwinglich. BASE ist in 68 Ländern tätig und hat 2.500 Arbeitsplätze geschaffen. Gleichzeitig spart das Unternehmen mit seinem Modell jährlich 130 GWh Strom und verhindert 81.000 Tonnen CO2-Emissionen. Dies verdeutlicht, wie marktbasierte Innovationen die Umweltbelastung verringern können.

In der Kategorie "Wasser" wurde Stattus4 ausgezeichnet, ein mittelständisches Unternehmen aus Brasilien, dessen KI- und IoT-gestützte Technologie Versorgungsunternehmen dabei unterstützt, Lecks mit beispielloser Geschwindigkeit und Präzision zu erkennen und zu beheben. Durch die Überwachung von mehr als 5.000 Kilometern Verteilungsnetzen und die Identifizierung von über 22.000 potenziellen Leckstellen spart Stattus4 täglich rund 5,56 Milliarden Liter Wasser ein, stärkt die Wasserversorgungssicherheit für über vier Millionen Menschen und verbessert die Effizienz der städtischen Wasserversorgungssysteme.

In der Kategorie "Klimaschutz" wurde Build up Nepal, eine gemeinnützige Organisation aus Nepal, für die Neuerfindung der Ziegelherstellung als Instrument für Klimaresilienz und wirtschaftliche Stärkung ausgezeichnet. Bis heute hat die Organisation über 3,3 Millionen erdbebensichere Ökoziegel hergestellt und den Bau von mehr als 12.000 widerstandsfähigen Häusern unterstützt. Dadurch wurden fast 2.000 grüne Arbeitsplätze geschaffen, 58.000 Menschen eine Unterkunft erhalten und 110.000 Tonnen CO2-Emissionen vermieden.

Schließlich fördert der Zayed Sustainability Prize weiterhin die nächste Generation von Führungskräften im Bereich Nachhaltigkeit durch seine Kategorie "Global High Schools" und ermöglicht es jungen Menschen, lokale Herausforderungen in praktische Lösungen umzuwandeln, die ihren Gemeinden zugutekommen. Jedes Jahr erhalten sechs High Schools, die verschiedene Regionen der Welt repräsentieren, bis zu 150.000 US-Dollar für die Umsetzung innovativer, von Schülern geleiteter Projekte, die bedeutende soziale, wirtschaftliche und ökologische Auswirkungen haben. Bis heute haben die 56 bisherigen Gewinner des Global High School Award das Leben von über 56.599 Schülern und 480.660 Menschen weltweit positiv beeinflusst.

Die Preisträger der Global High Schools Awards 2026 sind die Mamawi Atosketan Native School (Kanada) als Vertreterin Nord- und Südamerikas, die Kyanja High School (Uganda) als Vertreterin Subsahara-Afrikas, die Al Rajaa School for the Deaf (Jordanien) als Vertreterin des Nahen Ostens und Nordafrikas, die Bodrum Anatolian High School (Türkei) als Vertreterin Europas und Zentralasiens, das Faafu Atoll Education Center (Malediven) als Vertreterin Südasiens und die Ruamrudee International School (Thailand) als Vertreterin Ostasiens und des Pazifikraums.

Während die Welt ihr Streben nach nachhaltiger Entwicklung beschleunigt, steht der Zayed Sustainability Prize als Zeugnis für die ganzheitliche Vision der Vereinigten Arabischen Emirate von Fortschritt, der durch technologische Innovation und langfristiges Wirtschaftswachstum vorangetrieben wird. Der Preis spiegelt die Überzeugung der Nation wider, dass wahre Führungsstärke darin besteht, andere zu befähigen, zu führen, und die Zusammenarbeit zwischen Regierungen, Unternehmen, Zivilgesellschaft und Jugend zu fördern, um eine prosperierende und gerechtere Welt zu schaffen.

Über den Zayed Sustainability Prize

Der Zayed Sustainability Prize ist die Pionierauszeichnung der VAE für innovative Lösungen für globale Herausforderungen.

Als Hommage an das Vermächtnis und die Vision des Gründervaters der VAE, Scheich Zayed bin Sultan Al Nahyan, soll der Preis die nachhaltige Entwicklung weltweit vorantreiben.

Jedes Jahr werden im Rahmen der Kategorien Gesundheit, Ernährung, Energie, Wasser, Klimaschutz und Globale Hochschulen Organisationen und Hochschulen für bahnbrechende Lösungen für die dringendsten Probleme unseres Planeten ausgezeichnet.

In den 18 Jahren seines Bestehens hat der Preis mit seinen 128 Gewinnern über 411 Millionen Menschenleben auf der ganzen Welt positiv beeinflusst und Innovatoren dazu inspiriert, ihre Wirkung zu verstärken und eine nachhaltige Zukunft für alle zu gestalten.

