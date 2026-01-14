Die Haller Group, groß geworden als Gersthofener Iveco-Vertragspartner und Nutzfahrzeugspezialist, widmet sich um zu einem Plattformanbieter für Zero-Emission-Lösungen. CEO Andreas Haller baut dabei auf bekannte Marken wie Quantron und Pepper, die in den letzten ein, zwei Jahren fast völlig aus der Öffentlichkeit verschwunden waren. Inhaber Andreas Haller will seine Gruppe neu erfinden - und endlich im Plattform-Business für E-Nutzfahrzeuge Erfolg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
