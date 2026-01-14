Wegen der wieder aufgeflammten Rüstungsfantasie ist die Aktie am Montag bis auf 10,60 € und damit auf den höchsten Stand seit Mitte 2007 gestiegen. Am Dienstag folgte jedoch ein Rücksetzer bis auf 10 € nach. Deutz entwickelt sich weg vom reinen Motorenbauer und sucht zusätzliche Geschäftsfelder, auch im Rüstungsbereich. CEO Sebastian Schulte betonte die Transformation. Die im Dezember angekündigte Übernahme der niedersächsischen Frerk soll sich perspektivisch auch im Rüstungsgeschäft auszahlen. Zudem setzt Deutz auf Geschäfte rund um Rechenzentren. Analystenstimmen fallen positiv aus. Drei Einschätzungen lauten auf Kaufen, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 10,75 €.
