Microsoft hat den Sicherheitspatch für Januar 2026 veröffentlicht. Die Aktualisierung schließt mehrere Lücken im System von Windows 10 und 11 sowie Server-Betriebssystemen. Das Update solltet ihr dabei möglichst ohne lange Warterei auf eure Geräte aufspielen. Jeden Monat veröffentlicht Microsoft Sicherheitsupdates für eine Reihe von Produkten - allem voran für aktuelle Versionen von Windows. Neben Windows 11 erhält auch noch Windows 10 Patches, obwohl ...Den vollständigen Artikel lesen ...
