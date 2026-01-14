Frank Leitgeb hat nach langjähriger Tätigkeit die LV 1871 verlassen. Zuletzt verantwortete er in Leitungsposition den dezentralen Vertrieb des Versicherers. Nachbesetzt wird die Stelle nicht. Leitgeb hatte sein Ausscheiden ursprünglich auf LinkedIn bekannt gegeben. Bei der LV 1871 gibt es seit dem Jahreswechsel keinen Leiter dezentraler Vertrieb mehr. Frank Leitgeb, der den Bereich seit Januar 2023 verantwortete, hat das Unternehmen nach 14 Jahren verlassen, wie er bereits vor Weihnachten in einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
