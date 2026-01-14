Nach einem ohnehin eher schwachen Handelstag ist die Aktie von Renk am Mittwochnachmittag deutlich unter Druck geraten. Mehr als sechs Prozent Minus stehen beim Panzergetriebehersteller, der sich zuletzt noch gut erholt gezeigt hatte, zu Buche. Verantwortlich dafür ist eine neue Verkaufsempfehlung von MWB Research.Analyst Jens-Peter Rieck senkte darin den Daumen für Renk und stufte die Aktie von "Hold" auf "Sell" ab. Auch das Kursziel reduzierte er von 55 auf 53 Euro, das liegt auch nach dem Minus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär