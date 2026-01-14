Villach/Hochkönig (ots) -Viele Menschen sehnen sich im Winter nach bewusster Abwechslung. Stille gewinnt dabei immer mehr an Wert. Ein neues Wintererlebnis mit verschiedenen Blicken ins Hochkönig-Massiv.Der Winter verliert für viele seine Eindeutigkeit. Er ist nicht mehr nur Saison für Pistenkilometer, sondern zunehmend ein Möglichkeitsraum: für Bewegung ohne Leistungsdruck, für Stille statt Dauerbeschallung, für Erholung, die aus dem eigenen Rhythmus entsteht. Je lauter der Alltag, desto mehr gewinnt das Leise an Wert - und die Langsamkeit an Bedeutung.Keine Neuerschließung, keine Inszenierung - nur bewusst genutzte Infrastruktur: Vier Tage, drei Übernachtungen, 39 Kilometer - das sind die Eckdaten des Winterweitwanderweges. Das neue Angebot (https://www.hochkoenig.at/de/winter/abseits-der-piste/winterweitwandern.html?utm_campaign=presse&utm_source=wanderdoerfer&utm_medium=wanderdoerfer) ergänzt das klassische Winterangebot um eine naturnahe, klimatisch resiliente Alternative abseits der Piste. Gewandert wird auf bestehenden, präparierten Wegen zwischen Maria Alm und Dienten. Dank des moderaten Höhenprofils sind die Etappen mit solider Grundkondition für eine breite Zielgruppe gut machbar."Jede Etappe eröffnet neue Blicke ins Hochkönig-Massiv und erzählt ihre eigene Geschichte - von Kultur und Geschichte der Orte, besonderen Naturschauspielen und den Menschen der Region. Zudem sind das kulinarische Erlebnis und die autofreie Fortbewegung vor Ort zentrale Bestandteile des Konzepts und fest im Nachhaltigkeitsschwerpunkt unserer Region verankert", so Nicola Woisetschläger, Produktmanagerin des Tourismusverbandes Hochkönig.Vom Luxus des Bleibens beim Weitwandern: Das Angebot ist als Sternenwanderung konzipiert. Die tägliche Rückkehr in dieselbe Unterkunft macht Kofferpacken überflüssig, stärkt die Bindung zur Region und hält die Wertschöpfung vor Ort. Gleichzeitig bleibt mehr Zeit für tiefere Erholung. Die Etappen lassen sich je nach Wetter, Kondition oder persönlicher Vorliebe flexibel anpassen oder tauschen.Mit dem neuen Winterweitwanderangebot (https://www.hochkoenig.at/de/winter/abseits-der-piste/winterweitwandern.html?utm_campaign=presse&utm_source=wanderdoerfer&utm_medium=wanderdoerfer) wird der Winter am Hochkönig nicht neu erfunden, sondern behutsam erweitert. Das touristische Portfolio gewinnt an Vielfalt, der alpine Winter an zeitgemäßer Qualität.Stille als neue Qualität im Wintertourismus Mehr erfahren & Bildmaterial (https://drive.google.com/file/d/1tPEQr2x7JM2j8EGvr7imvEnEHjNAcL2j/view?usp=sharing)Pressekontakt:Österreichs Wanderdörfer e.V.Mag. Monika Pripfl, B.A.Telefon: +43 (0) 4242/25 75 30 - 205E-Mail: monika.pripfl@wanderdoerfer.atWebsite: www.wanderdoerfer.atOriginal-Content von: Österreichs Wanderdörfer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65520/6196524