BitGo bereitet sich auf den Börsengang vor und plant, 190 Millionen US-Dollar zu sammeln.Der Bitcoin-Markt bleibt weiterhin stark volatil, doch das hält Krypto-Unternehmen nicht davon ab, ihre Börsengänge zu planen. Nach erfolgreichen Debüts von Circle Internet Group, Galaxy Digital und Bullish im Jahr 2025 bereitet sich nun auch das digitale Wallet- und Verwahrungsunternehmen BitGo auf den Börsengang vor. Das Unternehmen gab bekannt, dass es in der Woche vom 19. Januar 2026 rund 190 Millionen US-Dollar einnehmen möchte, indem es mehr als 11,8 Millionen Aktien zum Preis von 15 bis 17 US-Dollar verkauft. BitGo plant, an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol BTGO zu handeln.
