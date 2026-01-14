QUÉBEC CITY, Jan. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. ("Robex" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es eine endgültige Verfügung des Obersten Gerichtshofs von Québec (Handelsabteilung) erhalten hat, die die zuvor angekündigte Fusion mit Predictive Discovery Limited ("Predictive") genehmigt, wonach Predictive über seine direkte hundertprozentige Tochtergesellschaft alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Robex ("Robex-Aktien") im Rahmen eines gesetzlichen Arrangement-Plans gemäß dem Business Corporations Act (Québec) ("Arrangement") erwerben wird.

Der Erhalt der endgültigen Anordnungen folgt auf die außerordentliche Hauptversammlung von Robex am 30. Dezember 2025, auf der ein Sonderbeschluss zur Genehmigung der Vereinbarung von den Aktionären mit überwältigender Mehrheit angenommen wurde.

Nächste Schritte

Die Transaktion unterliegt weiterhin den verbleibenden Abschlussbedingungen, einschließlich der Einwilligungen der Regierungen von Guinea und Mali sowie anderer üblicher Abschlussbedingungen für eine Transaktion dieser Art. Der Abschluss der Fusion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2026 erfolgen.

Diese Mitteilung wurde vom Managing Director genehmigt.

Robex Resources Inc.

Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer

Alain William, Chief Financial Officer

E-Mail: investor@robexgold.com

www.robexgold.com

Ansprechpartner für Investoren und Medien:

Michael Vaughan, Fivemark Partners

Telefon: +61 422 602 720

E-Mail: michael.vaughan@fivemark.com.au

ÜBER ROBEX RESOURCES INC.

Robex Resources ist ein kanadisches Goldminenunternehmen, das an der TSX Venture Exchange (TSX-V) und der ASX notiert ist und seinen Hauptsitz in Quebec, Kanada, hat. Die wesentlichen Liegenschaften von Robex umfassen das Nampala-Projekt in Mali sowie das Kiniero-Projekt in Guinea.

Produktionsziele

Die Produktionsziele und prognostizierten Finanzinformationen in Bezug auf das Kiniero-Projekt von Robex wurden am 22. August 2025 in einer Mitteilung von Robex mit dem Titel "Änderung des technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt" an die ASX übermittelt. Die Produktionsziele in Bezug auf das Nampala-Projekt wurden in einer ASX-Mitteilung von Robex vom 6. Mai 2025 mit dem Titel "Ersatzprospekt" veröffentlicht. Robex bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen und den daraus abgeleiteten prognostizierten Finanzinformationen in den jeweiligen Marktmitteilungen zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.