In den letzten Tagen haben die USA wiederholt russische Tanker gekapert, die venezolanisches Öl transportieren. Der Konflikt zwischen den beiden Atommächten auf hoher See könnte leicht eskalieren. Zudem könnten, wenn sich die Aktionen der Trump-Regierung zu einer weltweiten Blockade ausweiten sollten, die russischen Erdölexporte beeinträchtigt werden. Das dürfte auf das globale Angebot drücken. Ähnliches gilt für die explosive Lage im Iran. US-Präsident Trump hat zuletzt bei mehreren Gelegenheiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär