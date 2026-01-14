EQS-News: osapiens / Schlagwort(e): ESG/Private Equity

MANNHEIM, Deutschland, 14. Januar 2026 /PRNewswire/ -- osapiens , ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware für nachhaltiges Wachstum, unterzeichnete eine Vereinbarung mit Decarbonization Partners, einem Joint Venture zwischen BlackRock und Temasek, um vorbehaltlich aufsichtsrechtlicher Genehmigungen eine Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 100 Millionen US-Dollar zu leiten. Decarbonization Partners wird sich den bestehenden Investoren Goldman Sachs Alternatives anschließen, die 2024 die Serie-B-Finanzierung in Höhe von 120 Millionen US-Dollar anführten, und Armira Growth, die 2023 die Serie-A-Finanzierung in Höhe von 27 Millionen US-Dollar leiteten. osapiens entwickelt Unternehmenssoftware, die Unternehmen hilft, regulatorische Compliance, Nachhaltigkeit und betriebliche Effizienz über ihre gesamte Wertschöpfungskette hinweg auf einer einzigen Plattform zu verwalten. Der osapiens HUB , der zurzeit mehr als 25 Unternehmenslösungen umfasst, die alle auf einer mandantenfähigen Infrastruktur laufen, ermöglicht eine KI-gesteuerte Automatisierung und eine nahtlose, unternehmensübergreifende Zusammenarbeit. Die Plattform kombiniert Transparenz- und Effizienzlösungen, mit denen Unternehmen Risiken minimieren, ihre Effizienz maximieren und mit hoher Agilität und Anpassungsfähigkeit auf neue gesetzliche und geschäftliche Anforderungen reagieren können. Sie setzt damit neue Branchenstandards. Das frische Kapital wird verwendet, um die Produktinnovation zu beschleunigen, das Wachstum in bestehenden und neuen internationalen Märkten voranzutreiben und die Position von osapiens als globale Plattform für nachhaltiges Wachstum weiter zu stärken. "Diese Investition ist eine klare Bestätigung unserer Strategie und unserer langfristigen Vision", so Alberto Zamora, Co-CEO und Mitbegründer von osapiens. "Sie zeigt, dass nachhaltiges Wachstum und KI-gesteuerte Effizienz weiterhin höchste Priorität für globale Investoren haben. Decarbonization Partners ist für uns ein außergewöhnlicher Partner. Mit ihrem Fokus auf Nachhaltigkeit und der gemeinsamen globalen Präsenz und Investmentexpertise von BlackRock und Temasek bringen sie genau die Perspektive und Größe mit, die wir für unsere nächste Wachstumsphase brauchen, um der unbestrittene globale Marktführer für nachhaltiges Wachstum von Unternehmen jeder Größe zu werden." Matthias Jungblut, Co-CEO und Mitbegründer von osapiens, erklärt: "Decarbonization Partners versteht sowohl die regulatorische Dynamik, mit der Unternehmen heute konfrontiert sind, als auch die geschäftlichen Möglichkeiten, die KI-gesteuerte Effizienz mit sich bringt. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Skalierung von kategorieprägenden Technologieunternehmen sind sie eine perfekte strategische Ergänzung zu Goldman Sachs Alternatives und Armira Growth." "osapiens definiert neu, wie Unternehmen Transparenz, Compliance und operative Exzellenz in immer komplexeren Lieferketten erreichen", betont Dr. Meghan Sharp, Global Head und Chief Investment Officer bei Decarbonization Partners. "Unternehmen rund um den Globus sind auf der Suche nach zuverlässiger, skalierbarer Software, um die steigenden Erwartungen in Bezug auf Regulierung, Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung zu erfüllen. Die Plattform von osapiens liefert die Klarheit, die Unternehmen brauchen, um verantwortungsvoll zu arbeiten und zu wachsen." Informationen zu osapiens: osapiens - eine Plattform für nachhaltiges Wachstum osapiens entwickelt Software, die Unternehmen dazu befähigt, nachhaltiges Wachstum über ihre gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu erzielen. Der osapiens HUB, eine mandantenfähige Hyperscaler-Plattform, die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit und KI-Automatisierung ermöglicht, umfasst mehr als 25 Lösungen in zwei Kategorien: Transparenzlösungen helfen Unternehmen, über finanzielle und nicht-finanzielle Daten zu berichten, Lieferketten zu verwalten, Risiken aller Art (einschließlich Cyberrisiken sowie handels- und geopolitische Risiken) zu mindern und die Einhaltung von Produkt-, Berichts- und Lieferkettenvorschriften sicherzustellen. Effizienzlösungen fördern eine KI-gesteuerte Zusammenarbeit mit Lieferanten sowie Wartungs-, Service- und Vertriebsprozesse, um die betriebliche Leistung zu verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. osapiens wurde 2018 in Mannheim von Alberto Zamora, Stefan Wawrzinek und Matthias Jungblut gegründet. Sein internationales Team von über 550 engagierten Fachleuten in Europa und den USA unterstützt mehr als 2.400 Kunden weltweit, darunter globale Marktführer wie Coca-Cola Nordamerika, Lidl, Carrefour, OTTO oder die Acciona-Nordex Group. Informationen zu Decarbonization Partners: Decarbonization Partners ist ein Joint Venture von Temasek und BlackRock mit Schwerpunkt auf Risikokapital in der Spätphase und Private-Equity-Investitionen in der Frühphase von Unternehmen der nächsten Generation, die Lösungen und Technologien anbieten, um die weltweiten Anstrengungen zur Verwirklichung einer klimaneutralen Weltwirtschaft bis 2050 zu beschleunigen. Das Unternehmen kombiniert die komplementären Plattformen und das Know-how von Temasek und BlackRock bei der Beschaffung und Übernahme privater Investitionen, beim Portfolio- und Risikomanagement sowie bei nachhaltigen Technologien und Analysen. Decarbonization Partners investiert in ein breites Spektrum von Unternehmen, die über eine bewährte Technologie verfügen und Kapital für ihre Expansion benötigen. Die Partnerschaft hat ein Kapital von 1,40 Milliarden US-Dollar von mehr als 30 institutionellen Investoren aus Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum aufgenommen. Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2860577/osapiens_Founders.jpg

