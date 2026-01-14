AppLovin rückt am Mittwoch in den Fokus, nachdem Evercore ISI das Mobilsoftwareunternehmen mit einer "Outperform"-Bewertung und einem Kursziel von 835 US-Dollar aufnahm. Die Aktien des Unternehmens legten im Handel zu. Kann das Unternehmen sein Wachstum weiter steigern? Analyst Robert Coolbirth erklärte in einer Mitteilung an die Kunden, dass AppLovin als führende Plattform im Bereich Ad-Tech für mobile Spiele mit einem aufstrebenden E-Commerce-Performance-Kanal wächst. Er sieht diesen Bereich als einen entscheidenden Treiber für das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
