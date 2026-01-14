WEP Clinical (WEP), ein Full-Service-Auftragsforschungsinstitut (CRO), gibt die Übernahme von Siron Clinical (Siron) bekannt, einem in den Niederlanden ansässigen europäischen CRO, das sich auf flexible, hochwertige klinische Dienstleistungen für Biotech-Unternehmen spezialisiert hat. Die Übernahme erweitert die globale Präsenz von WEP und stärkt das Unternehmen in seiner Fähigkeit, End-to-End-Lösungen für klinische Studien der Phasen I bis IV in komplexen, seltenen und spezialisierten Therapiegebieten anzubieten.

Siron wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden. Weitere Niederlassungen befinden sich in Belgien und Deutschland, und die Fachleute für klinische Forschung sind in ganz Europa und im Nahen Osten tätig. Das Unternehmen ist auf klinische Betriebsvorgänge spezialisiert, darunter Projektmanagement, klinische Überwachung, Qualitätssicherung und behördliche Einreichungen. Siron hat mehr als 120 Studien unterstützt und verfügt über eine starke Erfolgsbilanz in den Bereichen seltene Krankheiten, pädiatrische Forschung und Studien zu Medizinprodukten.

Jaswinder Khera, Gründer und CEO von WEP, sagte:

"Diese Akquisition stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung unserer CRO-Dienstleistungen dar. Durch die Kombination der globalen Infrastruktur von WEP mit der umfassenden operativen Expertise von Siron in komplexen und nischenbezogenen Indikationen können wir Sponsoren eine nahtlose Unterstützung bieten, die von der frühen Entwicklungsphase bis hin zur Forschungsarbeit nach der Zulassung reicht. Unsere gemeinsame Kultur, unsere Werte und unser Engagement für exzellente Umsetzung machen dies zu einer idealen strategischen Ergänzung, und wir freuen uns darauf, gemeinsam Innovationen und deren Wirkung zu beschleunigen."

Jan Balemans, Gründer und CEO von Siron, sagte:

"Durch den Beitritt zu WEP erhalten unsere Kunden Zugang zu erweiterten Dienstleistungen und globaler Reichweite, während der flexible, praxisorientierte Ansatz, den sie schätzen, erhalten bleibt. Wir teilen das Engagement von WEP für Qualität, Transparenz und patientenorientierte Dienstleistungen und werden gemeinsam eine robustere und skalierbarere Lösung für Biotech-Sponsoren weltweit anbieten."

Siron wird in die Abteilung für klinische Studien von WEP integriert und erweitert damit die bestehenden Kompetenzen von WEP in den Bereichen Studiendesign, Zulassungsstrategie, Start-up, Patientenrekrutierung, Studiendurchführung und Abschluss. Kunden profitieren von einem größeren Pool an erfahrenen CRAs, Projektmanagern und operativen Führungskräften sowie von dem breiteren Angebotsspektrum von WEP im Bereich Zugang zu Behandlungen und Kommerzialisierung.

WEP ist eine weltweit tätige Auftragsforschungsorganisation (CRO) mit Fachkompetenz in der Konzeption, Verwaltung und Durchführung klinischer Studien in verschiedenen Therapiebereichen. Mit starkem Fokus auf proaktivem Projektmanagement, wissenschaftlicher Integrität und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unterstützt WEP Pharma- und Biotech-Unternehmen dabei, lebensverändernde Therapien effizient und sicher auf den Markt zu bringen.

Siron ist ein europäisches Auftragsforschungsinstitut, das Biotechnologieunternehmen flexibles und skalierbares Fachwissen im Bereich klinischer Forschung bietet. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Durchführung komplexer klinischer Studien bietet Siron lokale Einblicke, praktische Unterstützung und adaptive Lösungen für den gesamten klinischen Entwicklungsprozess.

