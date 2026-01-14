Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren dar.

Brossard, Québec / 14. Januar 2026 / IRW-Press / Windfall Geotek Inc. (CSE: WIN; OTCQB: WINKF) ("Windfall" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der KI-gestützten Mineralexploration seit mehr als zwei Jahrzehnten, bestätigt, dass die jüngsten Kupferentdeckungen von Magna Terra Minerals (TSX-V: MTT) mit den vorrangigen Zielen übereinstimmen, die von Windfalls KI-System im September 2025 generiert wurden. Dieser Meilenstein unterstreicht die Fähigkeit des Systems, die Mineralisierung im Restigouche Trend genau vorherzusagen.

Das interne Projekt Bathurst Mining Camp (BMC) wurde ausschließlich unter Verwendung öffentlicher Daten durchgeführt und umfasste eine Fläche von 3.417,4 km². Eine Reihe von 694 Variablen, die auf Grundlage der Multiparameter-Untersuchung (magnetisch, radiometrisch, elektromagnetisch) aus dem Jahr 1995 und der MEGATEM-Untersuchung von 2004 erstellt und auf eine Zellengröße von 50 m (Modellauflösung) gerastert wurden, wurde über die regionale Modellierungsfläche verwendet, was 1.363.428 Datenpunkten (Pixeln) entspricht.

Als Trainingsdaten wurden insgesamt 26.887 Kupferanalysewerte verwendet. Diese Trainingsdaten stammten aus verschiedenen Quellen: (1) Bohrdatenbank des Ministeriums für Energie und Bergbau der Provinz New Brunswick; (2) Votorantim Metals Canada; (3) Daten-CD in Goodfellow et al., 2003 Massive Sulfide Deposits of the Bathurst Mining Camp, New Brunswick, and Northern Maine: Economic Geology Monograph 11, 930 S.; und (4) Erfassung in den Lagerstätten Halfmile, Chester und Captain durch Windfall Geotek.

WINDFALL GEOTEK verwendete Cu = 2 500 ppm als Schwellenwert für die Auswahl der positiven Kupfer-Trainingsdaten. Daher wurden alle Kupfer-Trainingspunkte innerhalb des Modellierungsgebiets mit einem gemeldeten Analysewert von mindestens 2 500 ppm f als positive Trainingspunkte innerhalb des Trainingsdatensatzes verwendet.

Im Konzessionsgebiet von Magna Terra Minerals hat WINDFALL GEOTEK Folgendes generiert: elf (11) Kupferziele mit einem Grad der Ähnlichkeit von 85 % (Abbildung unten).

Die visuelle Darstellung der KI-gesteuerten Ergebnisse, die Magna Terra Minerals zur Verfügung gestellt wurden, veranschaulicht die vielversprechenden Kupferziele (rot hervorgehoben), die als Grundlage für das erfolgreiche Explorationsprogramm dienten:

Die Leser werden angehalten, die gestrige Pressemitteilung (13. Januar 2026) von Magna Terra Minerals zu konsultieren, um nähere Einzelheiten zu den Ergebnissen, die in unserer Darstellung angegeben sind, zu erhalten: https://static1.squarespace.com/static/67ebfddf4577123e186f8002/t/69664efb07791e60fccb3684/1768312571988/MTT+PR+-+Rocky+Brook+Project+-+VMS+Exploration+Update_Jan+13+2026+vFinal.pdf

Michel Fontaine, President und Chief Executive Officer von Windfall Geotek, kommentierte:

"Herzlichen Glückwunsch an das Explorationsteam von Magna Terra Minerals! Es war mir eine Ehre, mit einem erfahrenen und zukunftsorientierten Team zusammenzuarbeiten, das Innovationen durch unsere KI-gestützten Explorationshilfsmittel begrüßt. Großartige Arbeit von allen."

Durch die Nutzung von geophysikalischen Daten, Topografie, geologischen Erkenntnissen und modernstem Hochleistungsrechnen entdeckt Windfalls KI-System verborgene Muster, die vielversprechende Mineralzonen von weniger aussichtsreichen Gebieten unterscheiden und so intelligentere, schnellere und sicherere Explorationsentscheidungen ermöglichen.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Grigor Heba, Principal Geologist bei Windfall Geotek, geprüft und genehmigt. Herr Heba ist dafür verantwortlich, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen korrekt sind, und fungiert als "qualifizierter Sachverständiger" (QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Windfall Geotek - KI-gestützte Entdeckungen seit 2005

Windfall Geotek ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der KI-gestützten Mineralexploration, das komplexe geowissenschaftliche Daten mit unübertroffener Geschwindigkeit und Genauigkeit in vielversprechende Entdeckungen umwandelt. Mit einem multidisziplinären Team aus Geophysikern, Geologen, KI-Spezialisten und Mathematikern erweitert Windfall seine KI-Expertise auf lebensrettende Anwendungen, darunter die Detektion von Landminen und Blindgängern. Im Rahmen seines neuen Geschäftsplans wird Windfall ausgewählte KI-generierte Ziele validieren und damit dem Markt die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit seines KI-Systems demonstrieren.

Innovativ, bewährt und skalierbar - Windfall liefert greifbare Ergebnisse, reale Auswirkungen und ein starkes Wachstumspotenzial.

