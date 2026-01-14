Klarna, die globale digitale Bank und Anbieter von flexiblen Zahlungslösungen, bietet nun in 13 europäischen Ländern Peer-to-Peer-Sofortzahlungen an. Das ist der nächste Schritt hin zu einer digitalen Bank. Mithilfe der neuen Funktion können Kunden Geld über die Klarna-App direkt an Freunde und Familienmitglieder senden, sei es als Geldgeschenk oder um sich einen Rechnungsbetrag zu teilen und so einfach wie die Übergabe von Bargeld mit dem Schutz einer regulierten Bank.

Mit diesem Schritt wird Klarna zur alltäglichen Bank, über die der übliche Zahlungsverkehr abgewickelt wird. Bereits vorhanden sind Kontokorrentkonten von Klarna und die Klarna Card, die nur vier Monate nach ihrer Einführung mehr als 4 Millionen Nutzer verzeichnet.

Sebastian Siemiatkowski, Migründer und CEO von Klarna kommentierte: "Kunden sind die Komplexität und die Gebühren im traditionellen Bankgeschäft leid. Deshalb sind Millionen innerhalb von nur einigen Monaten nach der Einführung zur Klarna Card gewechselt. Mit Peer-to-Peer-Zahlungen wird es nun noch einfacher, den gesamten Zahlungsverkehr über Klarna abzuwickeln, denn nun können auch kleine Beträge überwiesen werden, wodurch Geldtransfers schneller, einfacher und preiswerter werden."

Wenn Nutzer Geld senden möchten, wählen sie den Empfänger einfach über seine Handynummer, seine E-Mail-Adresse, einen QR-Code oder einen gespeicherten Kontakt aus. Nach der Bestätigung des Betrags führt Klarna eine Betrugs- und Berechtigungsprüfung durch und wickelt dann die Zahlung ab. Derzeit sind nur Transfers zwischen Klarna-Nutzern möglich, aber bald sollen auch Transfers zu Nicht-Klarna-Nutzern und ins Ausland möglich sein. So bietet Klarna noch mehr Funktionen für das tägliche Banking und die Abwicklung des Zahlungsverkehrs.

Im vergangenen Jahr hat Klarna das Angebot an Bankdienstleistungen bereits deutlich ausgeweitet. Nach der Einführung von Klarna Balance im August 2024 stiegen die Einlagen von $9,5 Milliarden auf $14 Milliarden im September 2025. Klarna's neue, flexible Debit Karte ist auch sehr gefragt: In den ersten vier Monaten haben sich 4 Millionen dafür entschieden. Kartenzahlungen machen nun 15 des gesamten Volumens aus.

Derzeit werden Klarna's P2P-Zahlungen noch über traditionelle Bankkanäle abgewickelt, aber das Unternehmen experimentiert bereits mit Stablecoin-basierten Optionen, um die Schnelligkeit, Reichweite und Effizienz weiter zu erhöhen.

Hinweis für Herausgeber:

Länder, in denen P2P verfügbar ist: Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Presseerklärung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne gültiger Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht begrenzt auf, Aussagen zu unseren zukünftigen finanziellen Ergebnissen, zu unserer Geschäftsstrategie, unseren geschäftlichen Zielen, Marktchancen, operativen Plänen, einschließlich der Implementierung von Peer-to-Peer-Zahlungen, deren Verfügbarkeit für unsere Kunden und deren voraussichtliche Funktionen und Vorteile. Wendungen wie "glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "wird", "können", "könnte", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke sind kennzeichnend für zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, durch die die tatsächlichen Ergebnisse deutlich von den angekündigten Ergebnissen abweichen könnten. Dazu gehören folgende Risiken:

Unsere Fähigkeit, die Beziehungen zu Kunden und Partnern zu erweitern und aufrechtzuerhalten;

Wettbewerb und technische Entwicklungen;

Regulatorische Compliance und Anforderungen an die Lizenzierung;

Unsere Fähigkeit, die erwarteten Ergebnisse aus unseren Finanzierungsvereinbarungen zu erzielen;

Kreditrisikomanagement und Verfügbarkeit von Finanzmitteln;

Allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und die Volatilität im Markt und

Unsere Fähigkeit, in neue Märkte und Produktfelder vorzudringen.

Zukunftsgerichtete Aussagen geben unsere Ansichten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider und sie basieren auf den uns zu diesem Zeitpunkt zugänglichen Informationen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die tatsächlichen Ergebnisse können deutlich von den Prognosen abweichen. Investoren sollten sich nicht ausschließlich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen und sollten die Risikofaktoren beachten, die in unseren Einreichungen bei der SEC aufgeführt sind, um sich einen entsprechenden Überblick zu verschaffen.

Contacts:

Mediakontakt:

press@klarna.com