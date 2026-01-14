EQS-News: BankPro / Schlagwort(e): Vereinbarung

NASSAU, Bahamas, 14. Januar 2026 /PRNewswire/ -- BankPro ist stolz darauf, seine Partnerschaft mit dem McLaren United Autosports WEC Hyper Team, der offiziellen Teilnahme von McLaren Racing an der FIA World Endurance Championship (WEC), bekannt zu geben und damit die Langstreckenambitionen des Rennsports zu unterstützen. Diese Zusammenarbeit bringt Hochleistung, Innovation und Präzision zusammen, Werte, die sowohl für BankPro als auch für das McLaren Racing Ökosystem von zentraler Bedeutung sind. Während McLaren an die Spitze des Langstrecken-Motorsports zurückkehrt, unterstützt BankPro ein Projekt, das die Tradition mit modernster Technik und einer kühnen Vision für die Zukunft verbindet. Ein Vermächtnis aus Le Mans, eine Zukunft im Zeichen der Langlebigkeit Die Geschichte von McLaren im Langstreckensport ist von unvergesslichen Momenten geprägt, von denen keiner ikonischer ist als das 24-Stunden-Rennen von Le Mans, als McLaren bei seinem Debüt einen legendären Sieg errang. Heute baut McLaren auf sein nächstes, entscheidendes Kapitel hin. Der Hypercar, der ab 2027 in der FIA World Endurance Championship antreten wird, repräsentiert McLarens Rückkehr in den globalen Langstreckenwettbewerb mit einer klaren Philosophie, bei der die Leistung im Vordergrund steht. Matt Dennington, Co-Chief Commercial Officer, McLaren Racing, kommentiert: "Während wir uns auf unser WEC-Debüt im nächsten Jahr vorbereiten, ist es fantastisch, BankPro als offiziellen Partner neben einer Gruppe von branchenführenden Partnern zu begrüßen." "Diese Partnerschaft spiegelt alles wider, wofür BankPro steht", sagte Paolo Broccardo, CEO von BankPro. "Bei Langstreckenrennen geht es um Präzision, Ausdauer und Leistung auf höchstem Niveau über einen längeren Zeitraum. Dies sind die gleichen Grundsätze, die uns bei der Entwicklung unserer digitalen Banklösungen leiten. Bei der Unterstützung von McLarens Rückkehr an die Spitze des Langstrecken-Motorsports geht es nicht nur um Leistung auf der Rennstrecke, sondern auch um die Unterstützung einer langfristigen Vision, die von Innovation, Disziplin und Exzellenz geprägt ist." Über BankPro BankPro ist eine private digitale Bankmarke, die sichere und flexible Finanzlösungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Die Plattform bietet Konten in mehreren Währungen, persönliche Girokonten , Sparkonten , nahtlose interne Überweisungen und maßgeschneiderte Bankdienstleistungen, die durch Premium-Kredit- und/oder Debitkarten für bequeme globale Ausgaben ergänzt werden. BankPro basiert auf fortschrittlicher Technologie und einem kundenorientierten Ansatz und bietet effizientes, modernes Banking ohne Grenzen. BankPro - Offizielle Website Informationen zu McLaren Racing McLaren Racing wurde 1963 von dem Rennfahrer Bruce McLaren gegründet. Sein erstes Formel-1-Rennen bestritt das Team im Jahr 1966. McLaren hat seither 23 Formel-1-Weltmeisterschaften, über 200 Formel-1-Grands Prix, dreimal das Indianapolis 500 und beim ersten Versuch das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewonnen. McLaren Racing tritt in vier Rennserien an. Das Team tritt in der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft mit den McLaren Mastercard F1-Fahrern Lando Norris und Oscar Piastri, in der NTT INDYCAR SERIES mit den Arrow McLaren-Fahrern Pato O'Ward, Nolan Siegel und Christian Lundgaard sowie in der F1 Academy mit den Mitgliedern des Driver Development Programme Ella Lloyd und Ella Stevens an. Außerdem nimmt das Team an der F1 Sim Racing Championship als McLaren Shadow teil. McLaren ist ein Verfechter der Nachhaltigkeit im Sport und ein Unterzeichner der UN Sports for Climate Action Commitment. Sie hat sich verpflichtet, bis 2040 einen Netto-Null-Wert zu erreichen und eine vielfältige und integrative Kultur in der Motorsportbranche zu fördern. McLaren Racing - Offizielle Website Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2861533/BankPro_McLaren.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/bankpro-verkundet-partnerschaft-mit-mclaren-endurance-racing-bei-der-teilnahme-an-der-langstrecken-weltmeisterschaft-302661483.html



