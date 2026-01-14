© Foto: J. David Ake/AP/dpaUS-Starinvestor Tom Lee sieht für die Finanzmärkte im Jahr 2026 mehr Gründe für Optimismus als für Pessimismus.Der Research-Chef von Fundstrat prognostiziert zunächst eine holprige Phase zu Jahresbeginn, bevor die Märkte das Jahr mit einem starken Endspurt im Plus abschließen könnten. "Auf ein Jahr komprimiert wird es Freude, Depression und eine Rallye geben. Ich denke, ähnlich wie im vergangenen Jahr: 2025 hatten wir einen miserablen Start, die Stimmung wurde sehr düster, und dann folgte zum Jahresende eine schöne Rallye. Der Tiefpunkt lag im April. Ich glaube daher, dass der Markt die neue Fed testen wird. Das ist vermutlich der Grund, warum es in diesem Jahr gewisse Ängste gibt." Das …Den vollständigen Artikel lesen
