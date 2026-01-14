Die Entscheidung zeigt die steigende Nachfrage nach dem Aufbau eines Ökosystems für Unternehmen und die Einführung von KI in Schwellenländern

500 Global, eine der weltweit aktivsten Venture-Capital-Gesellschaften1, hat heute die Beförderung von Mei Chel Tan zum Global Managing Partner bekannt gegeben. Die Personalentscheidung beruht auf ihrer Führungsrolle bei der Expansion von 500 Global in wachstumsstarken Regionen und spiegelt die beschleunigte KI-Transformation wider, die aufstrebende und neue Märkte als zentrale Triebkräfte für die nächste Phase des globalen Wachstums positioniert.

Mei Chel wechselte 2016 zu 500 Global und wurde 2023 zur Partnerin ernannt. In den vergangenen zehn Jahren hat sie entscheidend zur Expansion des Unternehmens in Asien, Europa, dem Nahen Osten und Afrika beigetragen. Sie war federführend bei der Einführung der ersten asiatischen Investmentfonds und -vehikel, leitete Markteintrittsstrategien, entwickelte nationale Ökosystemdiagnosen und unterstützte Regierungen und Institutionen dabei, Entwicklungsprioritäten in konkrete Investitions- und digitale Transformationspläne umzusetzen. Dabei hat sie sich auf den Aufbau maßgeschneiderter Early-Stage-Fonds, Gründerprogramme und Ökosystem-Infrastrukturen konzentriert, die ein langfristiges, technologieorientiertes Wirtschaftswachstum fördern.

Ihre Ernennung erfolgt in einem entscheidenden Moment für die globalen Märkte. 500 Global hat erkannt, dass Regierungen, staatliche Investoren und Entwicklungsorganisationen zunehmend die Integration von Unternehmertum und künstlicher Intelligenz vorantreiben, da demografische Trends, die Neuausrichtung der Lieferketten und die rasante Digitalisierung die nationale Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig verändern. Bis 2040 werden voraussichtlich 3 Milliarden neue Internetnutzer online gehen2, die meisten davon in Schwellenländern. Parallel dazu können die Volkswirtschaften weltweit durch die Einführung von KI zusätzliche jährliche Wertzuwächse in Billionenhöhe erzielen3, wobei den Schwellenländern auf die 2035 voraussichtlich 65 des globalen Wirtschaftswachstums entfallen werden eine zentrale Rolle zufällt4. Insgesamt ist 500 Global davon überzeugt, dass KI und Unternehmertum starke Multiplikatoreffekte generieren: Sie schaffen neue Branchen, steigern die Produktivität, beschleunigen das Exportwachstum und fördern die langfristige wirtschaftliche Diversifizierung. Folglich sind Innovationsökosysteme unverzichtbar für die nationale und regionale Wettbewerbsfähigkeit geworden.

"Da KI immer mehr zur Infrastruktur der Weltwirtschaft wird, benötigen Gründer Ökosysteme, die eine KI-gesteuerte Skalierung ermöglichen. Mei Chel hat entscheidend zur Ausgestaltung des kommerziellen Ansatzes von 500 Global für die Marktentwicklung beigetragen und den Wandel der KI-Plattform in investierbare Chancen und langfristigen Wert in wachstumsstarken Regionen verwandelt", so Christine Tsai, CEO und Gründungspartnerin von 500 Global.

"Mei Chel hat bewiesen, wie privates Kapital über Investitionen in einzelne Unternehmen hinausreichen kann, um Marktgrundlagen wie Talente, Infrastruktur und politische Rahmenbedingungen zu schaffen, die ein skalierbares, technologiegestütztes Wachstum ermöglichen", kommentiert Courtney Powell, Managing Partner und COO bei 500 Global. "Unter ihrer Führung wurde deutlich, wie strategisches Kapital die Entwicklung ganzer Ökosysteme zu investitionswürdigen Innovationszentren beschleunigen kann."

500 Global investiert weiterhin in hochkarätige Gründer und kooperiert mit Regierungen und internationalen Organisationen, um resiliente und wettbewerbsfähige Innovationsökosysteme aufzubauen. Dies geschieht durch Venture-Fonds, Gründerschulungen und Programme zum Aufbau von Märkten, die die wirtschaftliche Transformation voranbringen. Institutionen, die an einer strategischen Zusammenarbeit interessiert sind, sind dazu eingeladen, mit 500 Global langfristige Partnerschaften innerhalb des Ökosystems zu schließen.

Über 500 Global

500 Global ist eine mehrstufige Venture-Capital-Gesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 2,2 Mrd. US-Dollar5 und investiert in Gründerinnen und Gründer, die schnell wachsende Technologieunternehmen aufbauen. Wir konzentrieren uns auf Märkte, in denen Technologie, Innovation und Kapital langfristige Werte erschließen und Wirtschaftswachstum und Entwicklung vorantreiben können. Wir arbeiten eng mit wichtigen Stakeholdern zusammen und beraten Regierungen dabei, wie sie Unternehmertum und wirtschaftliche Entwicklung in Schwellenländern am besten voranbringen können. 500 Global hat bereits über 5.000 Gründerinnen und Gründer von mehr als 3.000 Unternehmen in über 80 Ländern unterstützt. Wir haben in mehr als 35 Unternehmen mit einem Gesamtwert von rund einer Milliarde US-Dollar und in über 160 Unternehmen mit einem Gesamtwert von mehr als hundert Millionen US-Dollar investiert (private, börsennotierte und ausgegliederte Unternehmen, Stand: 30. Juni 2025). Wir haben über 200 Start-up-Programme in 24 Märkten aufgelegt, mehr als 4.000 Start-ups gefördert und über 6.000 Gründer betreut. Unsere mehr als 180 Teammitglieder sind in über 23 Ländern tätig und bringen Erfahrungen als Unternehmer, Investoren und Führungskräfte aus einigen der weltweit führenden Technologieunternehmen mit.

________________________ 1 Laut PitchBook's Global League Tables 2024 2 500 Global's Rise Report 3 The economic potential of generative AI 4 Look Forward, Emerging Markets: A Decisive Decade 5 BERECHNUNGEN DES VERWALTETEN VERMÖGENS (ASSETS UNDER MANAGEMENT, AUM) BASIEREN AUF INTERNEN SCHÄTZUNGEN ZUM 30. JUNI 2025.

