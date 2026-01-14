Gold gilt vielen als ultimative Absicherung gegen Krisen, Inflation und politische Risiken. Doch Goldman Sachs schlägt Alarm - und stellt den Mythos vom sicheren Hafen grundsätzlich infrage.Gold erlebt einen Höhenflug, wie es selbst alte Hasen überrascht. Der Preis klettert von Rekord zu Rekord, getrieben von geopolitischen Spannungen, massiven Käufen der Notenbanken und der Hoffnung auf Zinssenkungen. Viele Anleger nutzen das Edelmetall als Schutzschild für ihre Portfolios. Doch genau hier setzt die Kritik von Goldman Sachs an: Die Investmentstrategen der Bank halten Gold für eine problematische Absicherung. In ihrem Ausblick für 2026 weist das Wealth-Management-Team von Goldman darauf …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE