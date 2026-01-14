Das Unternehmen intensiviert seine Partner-First-Strategie und bietet Partnern die Möglichkeit, mit Armis auf eine Weise zu wachsen, die ihren individuellen Geschäftsanforderungen am besten entspricht, ohne bestimmte Stufen oder Anforderungen

Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit, hat heute die Einführung des Armis Select Partner Program bekannt gegeben. Das neue Programm ist eine bedeutende Evolution des Engagements von Armis für sein globales Partner-Ökosystem. Indem Armis Centrix, die Armis Cyber Exposure Management Platform, über das Partnerprogramm auf Unternehmen weltweit ausgeweitet wird, können gemeinsame Kunden ihre Sicherheitsabläufe optimieren und ihre Abwehrmaßnahmen proaktiv stärken.

"Global tätige Unternehmen benötigen nicht nur Tools, sie benötigen ein einheitliches Ökosystem vertrauenswürdiger Partner, um in einer zunehmend volatilen Bedrohungslandschaft bestehen zu können", so Alex Mosher, President und CRO von Armis. "Für uns bei Armis sind unsere Partner der wichtigste Treiber unseres Wachstums und der Eckpfeiler unserer globalen Strategie. Durch die Weiterentwicklung unseres Partnerprogramms intensivieren wir diese Zusammenarbeit noch weiter, um unsere Reichweite zu steigern und noch mehr zu bewirken. Gemeinsam ermöglichen wir es unseren Kunden, von einer reaktiven Verteidigung zu einem proaktiven Cyber-Risikomanagement überzugehen und dadurch die kritische Infrastruktur zu schützen, von der unsere Gesellschaft abhängt. Gleichzeitig unterstützen wir unsere Partner und Kunden dabei, ihr volles Geschäftspotenzial auszuschöpfen."

Das Armis Select Partner Program setzt nicht auf ein starres Stufensystem und komplexe Anforderungen, sondern bietet Partnern drei verschiedene Wege, um mit Armis den Markt zu erschließen: Verkauf, Bereitstellung von Dienstleistungen und Entwicklung gemeinsamer Lösungen. Partner können an einem oder allen drei Bereichen teilnehmen und den Weg wählen, der am besten zu ihren strategischen Geschäftszielen passt. Jeder dieser Wege beinhaltet strukturierte Engagements, die Zugang zu den richtigen Ressourcen, Anreizen und Support bieten. So werden klare Vorgehensweisen und transparente Vorteile und Anreize in Verbindung mit bestimmten Maßnahmen gewährleistet.

"Wir haben unser Partnerprogramm von Grund auf neu aufgestellt, um die Komplexität zu reduzieren und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren: Sicherheitsteams die Tools zur Verfügung zu stellen, die sie zum Schutz ihrer wichtigsten Ressourcen benötigen", so Patrick McCue, Senior Vice President of Global Partners bei Armis. "Ohne feste Stufen oder Barrieren können Partner ihren Erfolg nach ihren eigenen Maßstäben definieren, durch intensiveres Engagement Anreize schaffen und von Vorteilen profitieren, die zum gemeinsamen Erfolg beitragen. Unser erklärtes Ziel ist es, ein Unternehmen zu sein, bei dem unsere Partner an erster Stelle und im Mittelpunkt jeder Kundenbeziehung und jeder Wachstumschance stehen."

Die wichtigsten Armis-Partner begrüßen dieses flexible, wachstumsorientierte Programm:

"In einer sich in rasantem Tempo entwickelnden Cybersicherheitslandschaft besteht die größte Herausforderung für Partner darin, sich von anderen durch ihren Mehrwert abzuheben. Das neue Armis Select Partner Program unterstützt uns direkt bei der Bewältigung dieser Aufgabe, da wir dadurch die nötige Flexibilität haben, unser fundiertes Fachwissen im Bereich professioneller Dienstleistungen mit den Lösungen von Armis zu kombinieren. So können wir unseren gemeinsamen Kunden individuellere, ergebnisorientierte Lösungen anbieten." Mark Thornberry, SVP, Partnerships bei GuidePoint Security

"Partnerprogramme zu entwickeln, die einfach zu nutzen sind und gleichzeitig eine sinnvolle Spezialisierung für verschiedene Marktsegmente bieten, ist eine ungeheuer schwierige Aufgabe. Armis hat dieses Gleichgewicht hervorragend gefunden. Bei ihrem neuen Partnerprogramm werden die Anreize für den Vertriebskanal auf die internen Verkaufsmotivationen abgestimmt, sodass die Partner wirklich in die Bewegung eingebunden sind. Partnerprogramme müssen sich gemeinsam mit dem Unternehmen weiterentwickeln, und das neue Programm von Armis ist ein gutes Beispiel dafür." Ryan Morris, President bei Blackwood

"Carahsoft und unsere Reseller-Partner schätzen die Zusammenarbeit mit Armis sehr. Seine Plattform erfüllt die besonderen Anforderungen von Organisationen des öffentlichen Sektors, beispielsweise hinsichtlich umfassender Transparenz und Kontrolle aller verbundenen Assets. Der Fokus des neuen Armis Select Partner Programms liegt auf Auswahlmöglichkeiten und transparenten Vorteilen, was die Zusammenarbeit mit unserem Reseller-Ökosystem vereinfacht und es ihm ermöglicht, in seinem eigenen Tempo zu expandieren." Brian O'Donnell, Vice President of Cybersecurity Solutions bei Carahsoft

"Das Armis Select Partner Program passt perfekt zum Engagement von Orange CyberDefense Nordics für den Aufbau einer sichereren digitalen Gesellschaft, da es Unternehmen dabei unterstützt, ihre gesamte Angriffsfläche zu schützen. Das Programm beseitigt traditionelle Hindernisse für die Zusammenarbeit, wodurch wir effektiver skalieren und sicherstellen können, dass unsere gemeinsamen Kunden in einer zunehmend vernetzten Welt geschützt sind." Marie Waller, Director Business Operations bei Orange CyberDefense Nordics

Die "Partner First"-Strategie von Armis hat maßgeblich zur allgemeinen Dynamik und zum Wachstum des Unternehmens beigetragen.

Zudem wurde Armis mit einer Reihe von Auszeichnungen prämiert, beispielsweise wurde das Unternehmen von CRN als eine der Coolest Network Security Companies und als eine der Hottest AI Security Companies betitelt. Das Unternehmen wurde außerdem als Leader in The Forrester Wave: IoT Security Solutions, Q3 2025 und The Forrester Wave: Unified Vulnerability Management Solutions, Q3 2025 ausgezeichnet, sowie im Gartner Magic Quadrant for CPS Protection Platforms.

Weitere Informationen zum Armis Select Partner Program erhalten Sie hier.

Weitere Informationen über die globalen Technologiepartner von Armis erhalten Sie hier.

Über Armis

Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit, schützt die gesamte Angriffsfläche und verwaltet die Cyber-Risiken des Unternehmens in Echtzeit. In einer sich schnell entwickelnden Welt ohne Grenzen stellt Armis sicher, dass Unternehmen alle kritischen Vermögenswerte kontinuierlich sehen, schützen und verwalten können vom Boden bis zur Cloud. Armis sichert Fortune-100-, 200- und 500-Unternehmen sowie nationale Regierungen, staatliche und lokale Einrichtungen, um kritische Infrastrukturen, Volkswirtschaften und die Gesellschaft rund um die Uhr zu schützen. Armis ist ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260114426887/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien:

Rebecca Cradick

Vice President, Global Communications

Armis

pr@armis.com