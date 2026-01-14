Sixth Street SLE III erreicht Hard Cap und belegt damit seine langfristige Stärke als eine der führenden privaten Kapitalplattformen Europas

Sixth Street, eine führende globale Investmentgesellschaft, gab heute den Abschluss des Sixth Street Specialty Lending Europe III ("SLE III" oder "der Fonds") mit einem Hard Cap von insgesamt 3,75 Milliarden Euro an Eigenkapitalzusagen bekannt. SLE III ist der dritte und größte Spezialfonds von Sixth Street mit Schwerpunkt auf Finanzierungslösungen für Unternehmen in ganz Europa. Das investierbare Kapital des SLE III wird einschließlich der erwarteten Fremdfinanzierung voraussichtlich insgesamt rund 7 Milliarden Euro betragen.

"Wir sind unseren langfristigen Kapitalpartnern für ihr Vertrauen und ihr Engagement für unsere Strategie zutiefst dankbar. Wir werden auch weiterhin europäische Unternehmen in jeder Phase ihres Lebenszyklus unterstützen und ihnen maßgeschneiderte Kapitalösungen bieten, die schnell und zuverlässig bereitgestellt werden", so Michael Griffin, Co-Head von Sixth Street Global Direct Lending und Head of Europe Direct Lending. "Dies ist ein bedeutender Meilenstein für unser Direct-Lending-Geschäft in Europa und ein Beweis für das zielgerichtete Wachstum unseres Unternehmens in dieser Region. Nachdem Sixth Street in den letzten zwei Jahrzehnten strategisch in Europa investiert hat, haben wir 2015 unser eigenes Team aufgebaut und einen Fonds-Kompplex eingerichtet, um uns als führender Anbieter von Kapital-Lösungen für europäische Unternehmen zu positionieren."

Die Sixth Street European Direct Lending-Plattform hat seit 2015 mehr als 75 Transaktionen in Großbritannien und Europa abgewickelt und Kapital-Lösungen im Wert von 30 Millionen Euro bis über 2 Milliarden Euro bereitgestellt. Diese Lösungen unterstützen sowohl Gründerunternehmen als auch von Sponsoren finanzierte Unternehmen aus den Bereichen Software, Gesundheitswesen, Konsumgüter, Industrie, Unternehmensdienstleistungen und vielen anderen Branchen.

Sixth Street European Direct Lending ist Teil der Global Direct Lending-Plattform des Unternehmens und profitiert von der vollen Bandbreite, Größe und plattformübergreifenden Teamarbeit von Sixth Street und dessen weltweit verwalteten Vermögenswerten in Höhe von über 125 Milliarden US-Dollar. Das European Direct Lending-Team, das in der Londoner Niederlassung des Unternehmens ansässig ist, arbeitet eng mit den auf Europa fokussierten Anlageexperten des Unternehmens für Wachstumskapital, Immobilien, Asset-Based Finance und Finanzdienstleistungen zusammen. Die Direct Lending-Plattform wird außerdem durch die hochflexiblen globalen Anlagestrategien von Sixth Street unterstützt, einschließlich der 30 Milliarden US-Dollar schweren Sixth Street TAO-Plattform.

Herr Griffin erklärte abschließend: "Unser Europageschäft wird durch die Breite und Tiefe der globalen Plattform von Sixth Street sowie durch die umfassende Expertise unserer engagierten Sektorteams maßgeblich gestärkt. Wir wissen unsere langjährigen Beziehungen zu Managementteams und Sponsoren zu schätzen und freuen uns darauf, unseren disziplinierten Ansatz in Bezug auf Underwriting und lösungsorientierte Lösungen fortzusetzen, um unseren engagierten Kapitalpartnern über Marktzyklen hinweg Mehrwert zu bieten."

Sixth Street ist eine globale Investmentgesellschaft, die über ein verwaltetes Vermögen und zugesagtes Kapital in Höhe von über 125 Milliarden US-Dollar verfügt. Das Unternehmen nutzt sein langfristig flexibles Kapital, seine datengestützten Kompetenzen und seine One-Team-Kultur, um Themen zu entwickeln und Lösungen für Unternehmen in allen Wachstumsphasen anzubieten. Sixth Street wurde 2009 gegründet und beschäftigt über 700 Mitarbeiter weltweit, darunter mehr als 300 Investmentexperten.1 Für weitere Informationen und zusätzliche Offenlegungen besuchen Sie bitte https://www.sixthstreet.com/und folgen Sie Sixth Street auf LinkedIn.

