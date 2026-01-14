© Foto: Ren Junchuan - Xinhua via ZUMA WireChina beschränkt die Exporte, doch die Ausfuhren Seltener Erden steigen auf ein Mehrjahreshoch. Abkommen und Vorratskäufe drehen den Trend.Chinas Exporte Seltener Erden erreichten im Jahr 2025 den höchsten Stand seit mindestens 2014. Das geschieht, obwohl Peking seit April Ausfuhren mehrerer mittel- und schwerer Elemente beschränkt. Die Volksrepublik bleibt damit der wichtigste Lieferant für Metalle, die in Elektronik, Autos und Rüstungsgütern stecken. Nach Daten der chinesischen Zollbehörde lieferte das Land im Gesamtjahr 62.585 Tonnen der Gruppe aus 17 Elementen ins Ausland. Das entspricht einem Plus von 12,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Angaben veröffentlichte die General …Den vollständigen Artikel lesen
