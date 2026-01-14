Im ohnehin schwachen Marktumfeld verliert die Aktie von Rivian mit rund zehn Prozent Minus besonders deutlich. Die VW-Beteiligung hatte nach einem starken zweiten Halbjahr 2025 zuletzt bereits Schwung verloren. Am Mittwoch sorgt eine Abstufung durch die UBS nun noch einmal für weiteren Verkaufsdruck.Analyst Joseph Spak sieht die Bewertung des E-Auto-Herstellers nach dem starken Lauf im vergangenen Jahr als zu hoch an. Er hob das Kursziel zwar leicht von 13 auf 15 Dollar an, sieht damit aber immer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär