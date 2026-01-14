60 der WM-Fans planen, online zu wetten, was für Online-Sportwettenanbieter mit optimierten, auf lokale Präferenzen zugeschnittenen Zahlungsmethoden eine große Umsatzchance darstellt

19 der weltweiten Verbraucher, die sich für die Fußball-WM 2026 interessieren, planen laut einer heute veröffentlichten Studie der führenden Zahlungsplattform Paysafe (NYSE: PSFE) während des Turniers ihre erste Online-Wette abzuschließen. Der Bericht All the Ways Players Pay: World Cup 2026 des Unternehmens zeigt auch, dass die Reputation der Marke und das Angebot flexibler, zuverlässiger Zahlungsmethoden für Online-Sportwettenanbieter entscheidend sein werden, um sowohl neue als auch erfahrene Wettkunden zu gewinnen und zu binden.

Da die Weltmeisterschaft zum ersten Mal seit 1994 wieder nach Nordamerika zurückkehrt, besteht sowohl in den Gastgeberländern USA, Mexiko und Kanada als auch in Europa und Lateinamerika ein starkes Interesse an Online-Wetten. 60 der Fans weltweit planen, Wetten abzuschließen. In den US-Bundesstaaten, in denen Sportwetten legal sind, beabsichtigen 62 zu wetten, wobei 29 ihre allererste Wette platzieren werden. In Mexiko wird ein noch stärkerer Anstieg erwartet: 68 planen zu wetten, darunter 26 zum ersten Mal. Und selbst in Kanada erwarten 46 der Einwohner Ontarios zu wetten, darunter 9 Neulinge.

International ist das Interesse ebenso groß, insbesondere in den kürzlich regulierten Märkten Brasiliens (66 planen Wetten abzuschließen) und vor allem Perus (85 %). Auch in reifen europäischen Ländern wie Italien (64 %) und Großbritannien (60 %) ist das Interesse groß.

Betreiber können ihre Sportwetten am besten positionieren, um Wettende zu gewinnen, indem sie sich auf ihre Markenreputation und ihre Zahlungsmöglichkeiten konzentrieren. Bei der Auswahl einer Sportwette für die Weltmeisterschaft ist das Vertrauen in die Marke von größter Bedeutung (Priorität für 38 %), aber schnelle Auszahlungen (ein Faktor für 33 %) übertrumpfen alles andere, einschließlich Quoten, Werbeaktionen, Benutzererfahrung und Sportmärkte/Veranstaltungen. Und in einigen Märkten wie Peru halten Wettende eine schnelle Auszahlung (38 %) sogar für wichtiger als den Ruf eines Sportwettenanbieters (34 %).

Andere Zahlungsfaktoren sind bei der Wahl eines Sportwettenanbieters fast ebenso entscheidend: 24 der Wettenden weltweit legen Wert auf schnelle Einzahlungen und 22 auf die Verfügbarkeit bevorzugter Zahlungsmethoden.

Vor der Weltmeisterschaft gibt es einen starken Anreiz für Betreiber, die Auswahl an Zahlungsmethoden zu maximieren. Obwohl Debitkarten weltweit am beliebtesten sind (39 %), wobei dieser Trend in Märkten, die Kreditkarten einschränken, wie Großbritannien (53 %) und dem US-Bundesstaat Massachusetts (56 %), noch stärker ausgeprägt ist, sind alternative Zahlungsmethoden (APMs) sehr beliebt.

Während einige APMs wie eCash relativ nischig bleiben (Präferenz von 17 %), bevorzugen 27 der Spieler Pay-by-Bank oder andere Banküberweisungsoptionen und 25 digitale Geldbörsen. Geldbörsen sind heute in einigen Märkten wie Peru die erste Wahl (Präferenz von 36 %).

Die Lokalisierung von Zahlungsmethoden scheint in allen Märkten von entscheidender Bedeutung zu sein, wobei 19 eine lokale Zahlungsmethode (LPM) bevorzugen. Dieser Trend ist in Märkten mit starken LPM-Marken wie Brasilien noch ausgeprägter, wo die Sofortzahlungslösung Pix der Zentralbank die erste Wahl der Wettenden sein wird (48 %).

Da die WM fünf Wochen dauert, ist es für die Betreiber unerlässlich, die Spieler bei der Stange zu halten und eine zuverlässige Zahlungsabwicklung ist dabei von entscheidender Bedeutung. 88 der Wettenden weltweit würden nach einer schlechten Erfahrung den Sportwettenanbieter wechseln, wobei Spieler aus den USA und Ecuador besonders empfindlich reagieren (beide 93 %).

Zak Cutler, President of Global Gaming bei Paysafe, kommentierte: "Da der regulierte Online-Wettmarkt neue Märkte in Nord- und Lateinamerika umfasst, wird die Weltmeisterschaft 2026 das bislang größte Turnier für Online-Sportwettenanbieter sein und eine einmalige Gelegenheit bieten, neue Kunden zu gewinnen und bestehende Beziehungen zu stärken. Unsere neuesten Untersuchungen zeigen, dass Betreiber zur Optimierung der Spielerakquise und -bindung ihre Kassensysteme verbessern müssen, da Zahlungen während der Dauer des Turniers und darüber hinaus von größter Bedeutung sein werden."

Über den Forschungsbericht "All the Ways Players Pay: World Cup 2026" von Paysafe

Der Forschungsbericht basiert auf einer Umfrage, die Sapio Research im Auftrag von Paysafe unter 3.850 Befragten im gesetzlichen Glücksspielalter durchgeführt hat, die daran interessiert sind, die Weltmeisterschaft 2026 (in irgendeiner Form) in den USA (Florida, Kansas, Massachusetts, New Jersey, New York und Pennsylvania), Mexiko und Kanada (Ontario) sowie in Brasilien, Bulgarien, Ecuador, Frankreich, Deutschland, Italien, Peru und Spanien. Die Befragungen wurden von Sapio Research im November 2025 online mittels einer E-Mail-Einladung und einer Online-Umfrage durchgeführt.

Der vollständige Bericht kann hier heruntergeladen werden: https://www.paysafe.com/en/all-the-ways-players-pay-world-cup-2026-edition/.

Über Paysafe

Paysafe ist eine führende Zahlungsplattform mit langjähriger Erfahrung in der Betreuung von Händlern und Verbrauchern im globalen Unterhaltungssektor. Das Hauptziel des Unternehmens ist es, Unternehmen und Verbrauchern durch branchenführende Funktionen in den Bereichen Zahlungsabwicklung, digitale Geldbörsen und Online-Bargeldlösungen eine nahtlose Verbindung und Abwicklung zu ermöglichen. Mit 30 Jahren Erfahrung im Bereich Online-Zahlungen, einem annualisierten Transaktionsvolumen von 152 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 und rund 3.000 Mitarbeitern in mehr als 12 Ländern verbindet Paysafe Unternehmen und Verbraucher über 260 Zahlungsarten in 48 Währungen weltweit. Die über eine integrierte Plattform bereitgestellten Lösungen von Paysafe sind auf mobil initiierte Transaktionen, Echtzeitanalysen und die Konvergenz zwischen stationären und Online-Zahlungen ausgerichtet. Weitere Informationen finden Sie unter www.paysafe.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260114707943/de/

Contacts:

Wenden Sie sich für weitere Informationen über Paysafe an:

Das Paysafe Pressebüro über PR@Paysafe.com