Unternehmen stellt weltweit erstmalig 100prozentig elektrochemische Methode zur Produktion von e-Kerosin direkt aus atmosphärischem CO 2 und erneuerbarer Elektrizität ohne Wasserstoff vor, wodurch Fischer-Tropsch überflüssig wird.

Prometheus Fuels hat heute eine neue, revolutionäre Methode zur Herstellung von synthetischem Paraffinkerosin (die Basis für SAF Flugbenzin und E-Diesel) durch direkte Zugabe von CO2 und netzunabhängiger erneuerbarer Elektrizität vorgestellt. Das neue Prometheus e-kerosene Verfahren macht die Fischer-Tropsch Synthese überflüssig. Dadurch lassen sich die Kosten für die Produktion von E-Treibstoffen im Vergleich zur jahrhundertealten Technologie um mehr als 80 Prozent verringern. Es ist auch das erste Verfahren zur Herstellung von Kerosin aus Elektrizität und atmosphärischem CO2 ohne Wasserstoff. Das erzeugte Kerosin ist zu 100 Prozent klimaneutral. Zwei unabhängige Ingenieursgutachten haben das neue Verfahren mit Zellen auf kommerziellem Niveau bestätigt.

Because the Prometheus e-kerosene pathway operates at ambient temperatures and pressures, it uses much less expensive equipment than the high-temperature, high-pressure Fischer-Tropsch process. This is just one example of several major cost drivers of conventional e-fuel production Prometheus has eliminated with its breakthrough e-kerosene pathway. ©Prometheus Fuels

Vor dieser Bekanntmachung hatte das Unternehmen einen weiteren Meilenstein erreicht: Es beendete eine einjährige Pilot-Demonstration seiner Plattform mit der Technologie DAC-zu-Treibstoff zur Produktion von E-Methanol in seinem Werk Titan Forge Alpha. Das Pilotprojekt und dessen Betriebsdaten wurden im November und Dezember 2025 von zwei unabhängigen Ingenieursgutachten ausgewertet.

Zum ersten Mal veröffentlicht Prometheus Details über sein neues, 100 Prozent elektrochemisches Verfahren zur Herstellung von synthetischem Paraffinkerosin mit CO2 aus der Luft mithilfe des im Unternehmen entwickelten Verfahren No-Desorb DAC ". Möglich wurde das neue Verfahren für Kerosin durch einen Prozess, den das Unternehmen "elektrochemische Oligomerisation" nennt. Oligomerisation ist das Einbringen von kleineren Monomeren in größere Moleküle, wie Kohlenwasserstoff. Ein Beispiel ist die Verlängerung der Karbon-Karbon-Kette. Beim Verfahren Fischer-Tropsch geschieht die Verlängerung der Kette durch den hohen Druck und die hohen Temperaturen, die für diesen Prozess notwendig sind. Aufgrund dieser Bedingungen sind teure Geräte und rund um die Uhr Elektrizität aus dem Netz erforderlich, wodurch die Kosten für E-Treibstoffe nach Fischer-Tropsch permanent hoch sind. Im Gegensatz dazu erzielt Prometheus die Verlängerung der Karbon-Karbon-Kette mithilfe von elektromagnetischen Feldern und Elektroströmen im Wasser bei Zimmertemperatur sowie atmosphärischem Druck. Deshalb nutzt Prometheus deutlich preiswertere Geräte, die durch netzunabhängige, intermittierende Solarenergie betrieben werden, wodurch die Energiekosten für den Betrieb deutlich sinken.

Das neue Verfahren kommt ohne die größten Kostentreiber bei konventionellen E-Treibstoff-Systemen aus. Es desorbiert nicht CO2 in einen reinen Gasstrom, nutzt keinen Wasserstoff und hängt nicht von hohen Temperaturen oder Hochdruckreaktoren ab. Stattdessen ist es für intermittierende, netzunabhängige erneuerbare Energien konzipiert die preiswertesten Elektronen der Welt. So werden die hohen Kosten und die geografischen Einschränkungen vermieden, die mit einer Verbindung zum Stromnetz einhergehen. Außerdem beseht kein Bedarf an Destillation. Kerosin entsteht direkt in Prometheus' Faraday Reactor, dem Kohlenwasserstoff-Elektrolyseur, und scheidet sich selbst bei Raumtemperatur und unter atmosphärischem Druck vom Wasser ab, wodurch fertiges Kerosin entsteht. Das Prometheus E-Kerosin-Verfahren weist eine lineare Kostenkurve auf, weshalb die Kosten bei unterschiedlichen Volumina vom Pilotsystem bis hin zum kommerziellen Werk konstant niedrig bleiben.

"Unser neues Kerosin-Verfahren macht E-Treibstoffe über die Dekarbonisierung hinaus zu einem direkten Wettbewerber von ölbasierten Treibstoffen", sagte Rob McGinnis, Gründer und CEO von Prometheus. "Unser Verfahren bringt drei heilige Grale in Reichweite: eine neue Energiequelle für Rechenzentren, grenzenlos preisgünstiges SAF und stets verfügbarer Treibstoff für das Militär. Die Auswirkungen dieser neuen Technologie die Vorteile für die Unabhängigkeit im Bereich der Energieversorgung und für die nationale Sicherheit sind bahnbrechend."

Bisher hatte Prometheus nur eine grobe Schilderung des Verfahrens preisgegeben, während das Unternehmen sich die Patente und das Geschäftsgeheimnis-Portfolio sicherte. Nun, da das IP-Portfolio gesichert ist, kann Prometheus mehr Details über die Technologie und deren geschäftliche Vorteile in globalen Energiemärkten veröffentlichen.

