DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 25.313 Punkte
DOW JONES--In einem ruhigen nachbörslichen Handel haben sich die Aktien am Mittwoch gut behauptet gezeigt, nachdem sich die Wall Street von ihren Tagestiefs gelöst hatte. Kursbewegende Nachrichten zu Einzelwerten gab es am Abend nicht.
=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 25.313 25.286 +0,1% ===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
