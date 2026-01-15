Primient, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der biologischen Fertigung, gab heute bekannt, dass es sich bereit erklärt hat, die verbleibenden Anteile an Primient Covation, LLC ("Primient Covation") zu erwerben. Damit wird Primient zum alleinigen Eigentümer des Unternehmens und schlägt ein spannendes neues Kapitel in der Entwicklung von Primient im Bereich der Bioökonomie auf.

Diese Akquisition ist der nächste Schritt in der Strategie von Primient, seine Führungsposition im Bereich der biologischen Fertigung zu stärken, und baut auf den jüngsten Ankündigungen auf, darunter die Partnerschaft von Primient mit Sustainea und die Gründung des Joint Ventures iPROOF. Primient Covation ist eine führende Kraft im US-amerikanischen Bioproduktionssektor und zeichnet sich durch sein breites Spektrum an Fachwissen in den Bereichen Bioproduktion und Fermentation aus. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet, um verschiedene Endmärkte, darunter Kosmetik und Körperpflege, Textilien, Mode, Beschichtungen, Funktionsflüssigkeiten und andere Anwendungen, mit Bio-PDO (1,3-Propandiol) unter den Marken Zemea und Susterra zu beliefern. Primient Covation bietet weltweit biobasierte, erneuerbare Lösungen an.

"Der Erwerb der verbleibenden Anteile an Primient Covation durch Primient unterstreicht unser Engagement, unsere Führungsposition im Bereich der biologischen Fertigung weiter auszubauen. Wir sind von Anfang an als Eigentümer beteiligt, daher kennen wir dieses Unternehmen gut und sind fest von seinem Wachstumspotenzial überzeugt", erklärte Jim Stutelberg, Chief Executive Officer von Primient. "Der vollständige Erwerb von Primient Covation wird eine wesentliche Rolle bei der Beschleunigung unseres Wachstums im Bereich der industriellen Bioproduktion spielen, der für die Vereinigten Staaten und den Rest der Welt zunehmend an strategischer Bedeutung gewinnt."

Primient Covation war zuvor ein gemeinsam mit der Huafon Group kontrolliertes Unternehmen und ist am Primient-Standort in Loudon, Tennessee, tätig. Primient und Huafon gehen davon aus, dass die Transaktion vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen im ersten Kalenderquartal 2026 abgeschlossen wird.

Über Primient:

Primient ist ein führendes Unternehmen in der Bioökonomie-Branche, das sich der Bereitstellung innovativer und nachhaltiger Lösungen verschrieben hat. Unser Engagement für Spitzenleistungen und unsere strategische Vision motivieren uns, unsere Fähigkeiten kontinuierlich zu verbessern und auszubauen. Das Unternehmen produziert Produkte auf Maisbasis, die in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz kommen, darunter kohlensäurehaltige Getränke, Süßwaren, Verpackungen und Tierfutter für einige der weltweit bekanntesten Lebensmittel- und Getränkemarken. Primient beschäftigt rund 1.800 Mitarbeiter in sechs Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten und Brasilien. Weitere Informationen finden Sie unter www.primient.com.

