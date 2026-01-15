Alpaca ernennt Hauptinvestor Chris Olsen, Mitbegründer und Partner von Drive Capital, zum Mitglied seines Boards

Alpaca, ein Weltmarktführer für Brokerage-Infrastruktur, dessen APIs von Partnern wie Kraken, SBI Securities und Dime! genutzt werden, gab heute bekannt, eine Serie-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 150 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Drive Capital abgeschlossen zu haben, in der das Unternehmen mit 1,15 Milliarden US-Dollar bewertet wurde. Chris Olsen, Mitbegründer und Partner von Drive Capital, wird im Rahmen der Investition dem Board of Directors von Alpaca beitreten. Außerdem sicherte sich das Unternehmen eine Kreditlinie in Höhe von 40 Millionen US-Dollar, wodurch seine Bilanz bei seiner weiteren globalen Expansion zusätzlich gestärkt wird.

"Unsere Mission lautet: Finanzdienstleistungen für alle Menschen auf der Welt zugänglich zu machen", so Yoshi Yokokawa, Mitbegründer und CEO von Alpaca. "Wir entwickeln einen globalen Standard für die Brokerage-Infrastruktur, damit unsere Partner mehr Menschen Zugang zu Investitionen ermöglichen können. Dank dieser Finanzierungsrunde stehen uns nun die Mittel zur Verfügung, um sowohl unseren Unternehmenspartnern als auch aktiven Tradern weltweit schneller mehr bieten zu können."

Die skalierbaren APIs und die Self-Clearing-Verwahrung von Alpaca bieten weltweiten Zugang zu Aktien, ETFs, Optionen, Kryptowährungen und festverzinslichen Produkten. Alpaca arbeitet mittlerweile mit über 300 Organisationen in mehr als 40 Ländern zusammen und unterstützt so Millionen von Brokerkonten bei führenden Finanzinstituten und Fintech-Unternehmen. Ende letzten Jahres gab Alpaca in seinem Tokenisierungsbericht bekannt, 94 aller tokenisierten US-Aktien und ETFs zu unterstützen, was seine zentrale Rolle bei der Konvergenz von Fiat- und On-Chain-Rails unterstreicht. Diese Dynamik spiegelt sich in einer starken Geschäftsentwicklung wider: Das Unternehmen konnte seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln.

Neben Drive Capital beteiligten sich auch Citadel Securities, Opera Tech Ventures (VC-Arm von BNP Paribas), MUFG Innovation Partners, Flat Capital (mit Sebastian Siemiatkowski, CEO von Klarna, als kontrollierendem UBO und Chairman), DRW Venture Capital, Kraken, Altered Capital, ein führender australasiatischer Risikokapital- und Private-Equity-Manager, sowie X&KSK, das von der japanischen Fußballlegende und Technologieinvestor Keisuke Honda gegründete Unternehmen, Bank Muscat im Nahen Osten und der globale Investmentfonds von Endeavor, Endeavor Catalyst an der Finanzierungsrunde. Wiederkehrende Investoren waren Portage, Horizons Ventures, Social Leverage, Unbound, Diagram und Derayah Financial, deren erneute Beteiligung ein Zeichen für ihr langfristiges Vertrauen in die Entwicklung von Alpaca darstellt. Zu den Investoren dieser Finanzierungsrunde gehörte außerdem Vlad Yatsenko, CTO von Revolut, als Angel-Investor.

"Einige der transformativsten Unternehmen im Technologiesektor treiben hinter den Kulissen ganze Branchen voran", so Olsen, Mitbegründer und Partner von Drive Capital. "So wie Stripe und Plaid die Zahlungs- und Finanzdatenkanäle revolutioniert haben, definiert Alpaca die Art und Weise neu, wie die globale Investitionsinfrastruktur funktioniert. Sie schaffen die Grundlage, auf die moderne Finanzinstitute in den nächsten zehn Jahren angewiesen sein werden."

Alpaca möchte die Erlöse zur weiteren Stärkung seiner globalen Investitionsinfrastruktur einsetzen, um fortschrittliche Finanzinstitute und institutionelle Handelskunden weltweit zu unterstützen. Neben der Erweiterung und Optimierung seines bestehenden Asset-Angebots stärkt das Unternehmen seine Präsenz auf lokalen Märkten, sichert sich regulatorische Lizenzen in wichtigen Rechtsräumen, verbessert seine Handelskapazitäten auf institutionellem Niveau, verbindet traditionelle und On-Chain-Finanzökosysteme und verstärkt die Cybersicherheit und Plattform-Resilienz. Diese Initiativen unterstreichen Alpacas Bestreben, seine Führungsrolle im Zuge der fortschreitenden Modernisierung der globalen Kapitalmärkte zu behaupten.

2025 war ein bahnbrechendes Jahr für Alpaca. Das Unternehmen konnte seine Produktpalette mit Multi-Leg-Optionen, vollständig besichertem Securities Lending, festverzinslichen Wertpapieren und dem 24/5-Handel mit US-Aktien erheblich erweitern. Außerdem führte Alpaca im Rahmen eines verzinslichen Sweep-Programms High-Yield Cash ein und kündigte auf der TOKEN2049 in Singapur sein Instant Tokenization Network an, dessen Launch-Partner unter anderem xStocks, Dinari, Ondo Finance und The Solana Foundation sind. Durch seine OCC- und FICC-Mitgliedschaften erweiterte das Unternehmen seine regulatorische und Clearing-Präsenz. Zudem wurde Alpaca Mitglied der Nasdaq Exchange und bietet nun Unterstützung für integrierbare, schariakonforme Anlagelösungen für Sparkonten, Optionen und Sofortfinanzierungen.

Alpaca ist ein Self-Clearing-Broker-Dealer mit Hauptsitz in den USA und ein Weltmarktführer für Brokerage-Infrastruktur-APIs, die Zugang zu Aktien, ETFs, Optionen, festverzinslichen Wertpapieren und Kryptowährungen bieten. Alpaca stellt integrierbare Finanzlösungen für Tokenisierung, vollständig bezahltes Securities Lending, hochverzinsliche Bargeldanlagen, 24/5-Handel, schariakonforme Investitionen und mehr bereit. Mittlerweile betreut Alpaca über 9 Millionen Brokerage-Konten bei Hunderten von Fintech-Unternehmen und Institutionen in mehr als 40 Ländern mit einem Finanzierungsvolumen von über 320 Millionen US-Dollar.

