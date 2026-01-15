Neue Untersuchungen zeigen, dass Unternehmen, die ihre Anwendungen modernisieren, dreimal häufiger von KI profitieren, während diejenigen, die an veralteten Systemen festhalten, mit steigenden Sicherheitsrisiken und einem Mangel an Entwicklern konfrontiert sind.

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Unternehmen für Konnektivitäts-Cloud-Lösungen, hat heute seinen ersten 2026 App Innovation Report veröffentlicht. Die Ergebnisse des Berichts zeigen eine deutliche Kluft: Unternehmen, die der Modernisierung von Anwendungen Priorität einräumen d. h. die ihre Tech-Stacks aktualisieren, um sich von veralteten Systemen zu lösen -, können KI erfolgreich einsetzen und ihre Sicherheit gewährleisten, während diejenigen, die mit technischen Altlasten zu kämpfen haben, ins Hintertreffen geraten und mit steigenden Kosten konfrontiert sind. Der Bericht unterstreicht letztlich, dass die Modernisierung von Anwendungen nicht mehr nur ein IT-Ziel ist, sondern der Schlüssel dazu, wie Unternehmen aller Branchen ihren Wettbewerbsvorteil erhalten können.

Die Dringlichkeit der Anwendungsmodernisierung ist offensichtlich: Wenn ein Unternehmen es versäumt, sich zu modernisieren, bleibt es nicht nur auf der Stelle stehen, sondern fällt zurück, während der Rest des Marktes sich weiterentwickelt. Unternehmen, die weiterhin an veralteten Systemen festhalten, stehen vor einer Barriere, die KI-Innovationen behindert und sie anfälliger für Cyberangriffe macht. Während führende Unternehmen in Wachstum investieren, sind rückständige Unternehmen in einem Kreislauf aus hohen Wartungskosten und Fachkräftemangel gefangen sie geben den Großteil ihres IT-Budgets dafür aus, den Betrieb aufrechtzuerhalten, während ihre Konkurrenten davonziehen.

"Um mit KI erfolgreich zu sein, ist eine moderne und sichere Grundlage unverzichtbar. Dieser Bericht macht deutlich, dass Unternehmen, die der Modernisierung Priorität einräumen, in der Lage sind, schnell und in großem Umfang innovativ zu sein, während diejenigen, die dies nicht tun, wahrscheinlich zum nächsten Ziel von Angreifern werden", sagte Matthew Prince, CEO und Mitbegründer von Cloudflare. "Wenn Sie Ihr Unternehmen nicht modernisieren, um KI zu nutzen und die nächste Welle von Cyberangriffen zu verhindern, stehen Sie nicht nur still, sondern fallen schnell zurück. Die Gewinner dieser Ära des Internets werden letztendlich durch ihre Infrastruktur definiert werden."

Die wichtigsten Highlights aus dem App Innovation Report 2026 von Cloudflare:

Eine moderne Infrastruktur ist der Schlüssel zum Erfolg von KI: Unternehmen, die ihre Apps modernisieren, erzielen mit dreimal höherer Wahrscheinlichkeit einen klaren ROI mit KI. Tatsächlich geben 93 der Führungskräfte an, dass die Aktualisierung ihrer Software der wichtigste Faktor für die Steigerung ihrer KI-Fähigkeiten war.

Unternehmen, die ihre Apps modernisieren, erzielen mit dreimal höherer Wahrscheinlichkeit einen klaren ROI mit KI. Tatsächlich geben 93 der Führungskräfte an, dass die Aktualisierung ihrer Software der wichtigste Faktor für die Steigerung ihrer KI-Fähigkeiten war. Die Einstellung gegenüber KI hat sich von der Einführung zur Integration gewandelt: Der Wettlauf geht über die bloße Nutzung von KI hinaus und konzentriert sich nun auf eine vertiefte Integration. 91 der führenden Unternehmen haben KI bereits in ihre bestehenden Portfolios integriert, wobei 74 planen, die Integration im kommenden Jahr zu verdoppeln.

Der Wettlauf geht über die bloße Nutzung von KI hinaus und konzentriert sich nun auf eine vertiefte Integration. 91 der führenden Unternehmen haben KI bereits in ihre bestehenden Portfolios integriert, wobei 74 planen, die Integration im kommenden Jahr zu verdoppeln. Sicherheit ist ein Wachstumsmultiplikator Sicherheit ist nicht nur ein Schutzschild, sondern auch ein Multiplikator. Unternehmen, die ihre Sicherheit an ihre Modernisierungsbemühungen anpassen, erreichen mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit eine fortgeschrittene KI-Reife.

Sicherheit ist nicht nur ein Schutzschild, sondern auch ein Multiplikator. Unternehmen, die ihre Sicherheit an ihre Modernisierungsbemühungen anpassen, erreichen mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit eine fortgeschrittene KI-Reife. Untätigkeit hat hohe Kosten: Das Aufschieben von Updates ist ein enormes Risiko. Unternehmen, die bei der Modernisierung hinterherhinken, geben an, dass sie 85 weniger Vertrauen in ihre Infrastruktur haben und oft erst nach einer Sicherheitsverletzung "reaktiv" modernisieren.

Das Aufschieben von Updates ist ein enormes Risiko. Unternehmen, die bei der Modernisierung hinterherhinken, geben an, dass sie 85 weniger Vertrauen in ihre Infrastruktur haben und oft erst nach einer Sicherheitsverletzung "reaktiv" modernisieren. Zu viele technische Tools sind ein universelles Problem: Einfachheit gewinnt. Während 96 der Unternehmen mit komplexen Tech-Stacks zu kämpfen haben, treiben Führungskräfte die Konsolidierung aggressiv voran 85 reduzieren aktiv redundante Tools und "Schatten-IT", um schneller voranzukommen.

Methodik

In Zusammenarbeit mit Qualtrics befragte Cloudflare Führungskräfte von Unternehmen, die in Zielländern in den Regionen NAMER, EMEA und APAC ansässig sind. Cloudflare beschränkte den Umfang der Befragungen auf Personen, die derzeit als Direktor, Vizepräsident, Führungskraft oder Eigentümer ihres Unternehmens tätig sind, die Vollzeit in Zielpositionen in den Bereichen IT, Sicherheit, Produktentwicklung oder Technik arbeiten und die zumindest einen gewissen Einfluss auf Entscheidungen zur IT-Infrastruktur oder zu Lieferanten haben. Personen, die für Unternehmen mit weniger als 1.000 Mitarbeitern tätig sind, wurden für diese Studie nicht berücksichtigt. Die Antworten wurden von 2.351 Führungskräften während des Umfragezeitraums vom 13. Juni bis zum 21. Juli 2025 gegeben.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität. Es befähigt Unternehmen, ihren Beschäftigten, Anwendungen und Netzwerken überall mehr Schnelligkeit und Sicherheit zu verleihen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform mit cloudnativen Produkten und Entwickler-Tools, sodass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Betreiben, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen über die Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Weitere Informationen über die neuesten Internettrends und -erkenntnisse finden Sie unter https://radar.cloudflare.com.

