DJ EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher
DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Donnerstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 05.52 Uhr um 29 Punkte auf 25.471. In den Handel gegangen war er mit 25.438 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.493 und das Tagestief bei 25.435 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 191 Kontrakte.
January 14, 2026 23:53 ET (04:53 GMT)
