Eine neue Ära der Knappheit bricht an. Die Lithiumpreise schießen durch die Decke. Während sich Lithium zum strategischen Öl des 21. Jahrhunderts wandelt, entfachen völlig neue Technologien den Energiehunger. Elektromobilität, Drohnen, Robotik und KI haben alle eines gemeinsam, sie treiben den Bedarf nach Energiespeichern in die Höhe, die leistungsstärker, effizienter und einfach robuster sein müssen. In diesem Rennen um die wohl wichtigste Ressource unserer Zeit geht es letztlich um verlässliche Lieferketten. Denn ohne sie bleibt die vielbeschworene Zukunftstechnologie auf der Strecke. Wir sehen uns drei spezifische Unternehmen an, die von den neuen Technologien profitieren - BYD, NEO Battery Materials und DroneShield.Den vollständigen Artikel lesen ...
